NOS Voetbal • vandaag, 06:14 Klaassen, Ajacied met meeste Klassiekers deze eeuw: 'De haat tegen Ajax voel je daar altijd'

Ajacied Davy Klaassen glundert en knikt gretig. Vanavond (aftrap 18.00 uur) is inderdaad de Klassieker tegen Feyenoord, in De Kuip. "Ik hoop dat het mijn wedstrijd gaat worden. Dit zijn de mooiste wedstrijden. Daar kijken we heel erg naar uit."

1:33 Klaassen over Klassieker

Normaal gesproken zou de 31-jarige Klaassen het duel met Feyenoord helemaal niet hebben gespeeld. De Klassieker stond gepland voor eind augustus. De middenvelder was toen nog clubloos, nadat hij deze zomer transfervrij was vertrokken bij het Italiaanse Internazionale.

Maar de Klassieker werd uitgesteld vanwege politiestakingen, en een paar weken later meldde Klaassen zich bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden. De nieuwe coach Francesco Farioli vroeg hem al snel om bij het eerste team mee te trainen, raakte onder de indruk en drong bij de clubleiding aan op een contract voor Klaassen.

Feyenoord-Ajax bij de NOS De aftrap van Feyenoord-Ajax is om 18.00 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en is in zijn geheel te beluisteren in een extra uitzending van Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Meteen na de wedstrijd is online een korte samenvatting te zien. Een langere is te zien om 22.30 uur op NPO 3.

Hij had geluk dat de huurdeal met linksbuiten Kamaldeen Sulemana van Southampton was afgeketst, zo vertelde Klaassen afgelopen weekend in gesprek met Het Parool. "Als dat niet zou zijn gebeurd, was ik nu waarschijnlijk geen speler van Ajax geweest."

Zo keerde hij voor de tweede keer terug bij de Amsterdamse club, waarvoor hij in 2011 debuteerde en ruim 300 wedstrijden voetbalde. Alleen Daley Blind kwam tot meer duels voor Ajax na de eeuwwisseling. En dat zijn er slechts een paar.

Meteen toonde Klaassen zich uiterst belangrijk voor Ajax door in zes duels vier doelpunten te maken: de gelijkmakers tegen Go Ahead Eagles en Heracles, de openingstreffer tegen FC Groningen. En de enige en winnende goal zondag tegen Willem II.

Pro Shots Davy Klaassen na zijn benutte strafschop tegen Willem II.

De 41-voudig Oranje-international gaat op voor alweer de veertiende Klassieker in zijn carrière. Dat lukte alleen Karim El Ahmadi deze eeuw, namens Feyenoord.

Helm

Op de persconferentie na het duel met Willem II werd Klaassen gevraagd of hij een helm gaat dragen tegen Feyenoord. "Nee, ik heb al een helm", grinnikte hij, wijzend naar zijn haar. Dankzij een haarbehandeling beschikt de vroeg kalende Klaassen nu weer over een flinke kuif.

De vraag had natuurlijk alles te maken met de laatste wedstrijd die hij in De Kuip speelde: de halve finale van de KNVB-beker in 2023. Even nadat hij de 1-1 had gemaakt, werd de Ajacied op zijn achterhoofd geraakt door een aansteker uit het publiek, wat resulteerde in een flink bloedende hoofdwond.

Pro Shots Davy Klaassen geraakt in De Kuip door een aansteker

"De haat tegen Ajax, die voel je daar altijd...", zegt Klaassen. "Ik snap dat de rivaliteit groot is, maar ik hoop niet dat zulke dingen weer gebeuren."

Tegen Feyenoord gaat Klaassen altijd voorop in de strijd, zo blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta. Hij maakt opvallend veel meer overtredingen in de Klassieker dan in een gemiddeld eredivisieduel: 2,1 versus 1,1. Ook pakten alleen Sonny Silooy en Ronald Koeman meer gele kaarten in dit duel (beiden vijf) dan Klaassen (vier).

Hoe dan ook, tegen de Rotterdammers zal Ajax een ander niveau moeten laten zien dan tegen Qarabag in de Europa League en Willem II, zegt Klaassen. "Zeker aan de bal moet het veel beter. We willen veel meer creëren. We gaan daarheen om te winnen."