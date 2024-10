Getty Steven Berghuis

NOS Voetbal • vandaag, 05:32 Brengt Berghuis Ajax de ontbrekende creativiteit? 'Maakt ze zeker tien procent beter'

Het gonst al langer in Amsterdam, van de tribunes tot in de bestuurskamer: het ontbreekt Ajax dit seizoen aan creativiteit. En dan vooral vanaf het middenveld.

Eind september spraken trainer Francesco Farioli en middenvelder Jordan Henderson al over een gebrek aan inventiviteit nadat Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles niet verder was gekomen dan een 1-1 gelijkspel. "We creëerden simpelweg niet genoeg", zei Henderson.

Dat erkende Farioli, die er direct aan toevoegde: "We zijn hier nu niet om te huilen om wat we niet hebben." Of hij daarmee doelde op de geblesseerde Steven Berghuis is gissen, maar wat zeker is: de ervaren linkspoot is inmiddels op de weg terug.

Houvast

En hij zou de sleutel kunnen zijn voor het creativiteitsprobleem op het Ajax-middenveld, zo denken de voormalig Ajacieden en analisten Theo Janssen en Kenneth Perez.

Janssen: "Als Berghuis terugkeert bij Ajax, gaat dat een groot verschil maken. Dat heeft te maken met het speciale dat Berghuis heeft. Hij gaat ervoor zorgen dat Ajax tien à twintig procent beter wordt."

Perez vult hem aan. "Berghuis zou op dit moment zeker een versterking zijn voor Ajax. Hij is een geroutineerde speler die houvast kan bieden in een elftal dat nu nog wisselvallig is."

ANP Kenneth Taylor en Davy Klaassen gaan profiteren van Berghuis, denkt Perez

Vooral andere middenvelders als Kenneth Taylor en Davy Klaassen zouden volgens de Deense analist baat hebben bij de rentree van de 32-jarige voetballer.

"Berghuis is niet van het passeren van een speler, maar hij is vanuit de passing heel creatief en koppelt daar ook nog zijn inzicht aan. Dan heb je spelers nodig die op de ballen gaan lopen. Denk aan Taylor en Klaassen, dat zijn echte lopers. Die gaan van hem profiteren."

Meeste assists

Uit cijfers van statistiekenbureau Opta blijkt dat het gemis van Berghuis bij Ajax enorm is. Vorig seizoen creëerde alleen Brian Brobbey meer kansen (55) dan Berghuis (54), terwijl de linkspoot wel de Ajacied was met de meeste assists in alle competities (10).

Ook bij corners en vrije schoppen missen de Amsterdammers de met een fraaie traptechniek gezegende Berghuis, zo blijkt uit de cijfers. Veertien keer bracht hij vorig seizoen zijn ploeggenoten in scoringspositie vanuit een standaardsituatie, meer dan iedere andere teamgenoot.

"Maar dat heeft ook te maken met het feit dat Ajax minder sterk is geworden", vertelt Perez. "Vroeger, toen Ajax nog echt goed was, was Berghuis een twaalfde man. Nu is hij belangrijker geworden omdat Ajax minder sterk is. Daardoor neemt hij nu ook de vrije trappen en de corners."

Pro Shots De geblesseerde Berghuis zit op de tribune in Amsterdam

Gemiddeld creëerde Berghuis vorig seizoen bijna vier kansen per wedstrijd (3,7). In het huidige seizoen komen Kian Fitz-Jim (1,9), Henderson (1,7) en Kenneth Taylor (1,4) nog niet eens tot de helft.

En een laatste, veelbetekenende statistiek: in het huidige seizoen creëerde Berghuis vijftien kansen, slechts zes minder dan Henderson (21), de creatiefste Ajacied tot nu toe. Terwijl de Apeldoorner al sinds augustus is uitgeschakeld en in september en oktober dus geen enkele wedstrijd speelde.

Weinig creativiteit

"Ajax heeft niet heel veel creativiteit lopen in het elftal", ziet Janssen. "Godts kan nog zijn man passeren en iets creatiefs doen, maar voor de rest zijn het over het algemeen spelers die het moeten hebben van hun loopacties en hun 'simpele' passing."

Berghuis kent veel blessureproblemen Berghuis heeft de laatste anderhalf jaar meerdere keren wedstrijden moeten laten schieten door blessures. Sinds mei 2023 staat de aanvaller met enige regelmaat aan de kant. Mei 2023: drie wedstrijden gemist

Oktober 2023: door kuitblessure twee interlands en een eredivisiewedstrijd gemist

Februari/maart 2024: vier wedstrijden gemist door knieblessure

Maart/april 2024: acht wedstrijden gemist door rugblessure

September/oktober 2024: negen wedstrijden gemist door blessure

Wat de Arnhemmer betreft komt Berghuis dan ook snel terug in het elftal. Of dat nou op 'tien' is of vanaf de zijkant.

"Hij kan het allebei fantastisch invullen. Ik zou bij Ajax lekker met de punt naar achter op het middenveld gaan spelen en dan Berghuis en Klaassen ervoor. Dat kan hij fantastisch. Bij het Nederlands elftal heeft hij ook een keer als controleur gespeeld. Dat kan hij gewoon."

Perez zou Berghuis opstellen op de flanken. "Christian Rasmussen is namelijk verre van klaar om te starten. Met Berghuis en Godts heb je dan verschillende buitenspelers, want Godts kan een man passeren. Berghuis kan dat niet meer."