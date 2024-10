ANP

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Ajacied Sutalo klimt onder Farioli uit diep dal: 'Neemt veel meer initiatief'

De meest bekritiseerde verdediger van het vorige eredivisieseizoen lijkt rust in zijn hoofd te hebben gevonden. En aan de bal. Ajacied Josip Sutalo beleefde een dramatisch eerste jaar in Nederland, maar is dit seizoen aan een opmars bezig.

Heel soms is er nog een haarscheurtje te zien, een moment van onzekerheid of gebrek aan balans. Zoals tijdens Ajax-FC Groningen, toen hij in een wankel moment een doelpunt weggaf aan Jorg Schreuders.

Of de Kroatisch international zijn goede lijn op de langere termijn kan doortrekken, is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar dat het inmiddels (veel) beter met Sutalo gaat, is een feit. Dat laten zijn statistieken onder trainer Francesco Farioli ook duidelijk zien.

Wennen

Het contrast tussen de Sutalo van dit jaar en die van vorig seizoen, is groot. "Mensen onderschatten hoe belangrijk wennen is voor voetballers", zegt Ronald de Boer, die weet hoe het is om je bij een buitenlandse club te moeten aanpassen. "Niet alleen aan je nieuwe omgeving, maar ook aan een nieuw spelsysteem. Aan nieuwe ideeën over voetbal."

Zelf ervoer De Boer, die in het buitenland bij FC Barcelona, Rangers en twee clubs in Qatar voetbalde, de grootste voetbalcultuurshock in Schotland. Bij Rangers had hij met Dick Advocaat weliswaar een Nederlandse trainer, toch was er heel veel anders. "Ik kwam toen net van Barça. In de eerste maanden had ik, zoals het bekende grapje gaat, pijn in m'n nek van alle lange ballen."

Het zat 'm vooral in de samenwerking met zijn medespelers. "Ik vroeg ze mij gewoon in m'n voeten aan te spelen. 'Maar je staat gedekt...', zeiden ze dan. Ik zei dan weer dat dat niet uitmaakte en dat ze die bal gewoon moesten geven en dat ik er dan wel iets goeds mee zou doen. Dat was wennen aan elkaar, totdat het op een gegeven moment wel lukte."

Sutalo moest bij Ajax ook wennen aan de verwachtingen van zijn medespelers, vooral als hij zelf aan de bal was. Uit cijfers van Opta blijkt dat de Kroaat zich op dat gebied enorm heeft verbeterd ten opzichte van vorig seizoen.

Zo durft hij vaker met een pass een linie over te slaan: hij is per wedstrijd van 2,4 naar 4,6 lange passes gegaan. Bovendien dribbelt hij vaker in: gemiddeld tienmaal vaker per duel dan vorig seizoen. Slechts vijf eredivisiespelers dribbelen vaker in dan de Ajacied.

Dat Sutalo het aan de bal vorig jaar moeilijker had, vindt De Boer niet heel gek. "Aan de druk lag het niet, denk ik. Als je met Kroatië op een WK kan staan, dan kun je wel wat. Maar daar worden wel andere dingen gevraagd van een centrale verdediger dan bij Ajax. Bij Kroatië kun je de opbouw grotendeels aan Luka Modric en die andere kanjers op het middenveld overlaten."

Doordekken en duidelijkheid

Ajax-trainer Farioli verraste aan het begin van dit seizoen door de onervaren Youri Baas aan Sutalo te koppelen in het centrum van de verdediging. Samen met Jorrel Hato - naar linksback geschoven - leidt Baas het positiespel van Ajax vanuit de achterhoede.

Van Sutalo wordt puur verdedigend wat meer gevraagd. "Wat me opvalt is dat hij veel meer doordekt", zegt De Boer. "Daarin neemt hij, net als aan de bal, meer initiatief."

Per eredivisiewedstrijd onderschept Sutalo 22 ballen, het meeste van alle spelers in de eredivisie. Bovendien heeft hij zich flink verbeterd in de luchtduels: waar Sutalo vorig seizoen grofweg de helft van zijn kopduels won, wint hij dit seizoen ruim twee derde.

ANP Ajax-trainer Francesco Farioli

De ontwikkeling van Sutalo is niet los te zien van het verbeterde (defensieve) spel van Ajax onder Farioli. "Het verschil is duidelijkheid", vindt De Boer. "Er wordt bij Ajax heel veel getraind op de verdedigende organisatie en daardoor staat het als een huis. Aan die duidelijkheid heeft ook Sutalo heel veel."

Aanvallend loopt het nog lang niet altijd vlot bij Ajax. "Je moet altijd eerst naar voren kijken. Daar zit ook bij Sutalo nog een verbeterpunt. Als je iemand alleen voor de keeper kan zetten, mag je dat niet nalaten."

Het zou De Boer verbazen als Sutalo opnieuw in een vormdip zou belanden. "Je moet je als speler soms een beetje vormen naar je team. Dat is een puzzeltje. Op dit moment is hij in ieder geval een sterkhouder voor Ajax."

