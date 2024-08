Ajax Francesco Farioli

NOS Voetbal • vandaag, 09:02 Met 'oudjes' Pasveer en Henderson hoopt Farioli dat Ajax niet meer door ondergrens zakt Sam Porskamp volgt Ajax namens NOS Sport

Ajax-fans, die doorgaans sprankelend en aanvallend voetbal verwachten, zullen nog even geduld moeten hebben. Onder trainer Francesco Farioli lag de nadruk afgelopen weken op defensieve zekerheid.

Met het afgelopen seizoen nog vers in het geheugen - waarin Ajax vaker wel dan niet door de ondergrens zakte - is dat logisch. Onder trainers Maurice Steijn en John van 't Schip kreeg Ajax een historisch aantal tegendoelpunten (61) in de eredivisie. Ook op Europees niveau was de defensieve kwetsbaarheid groot in het seizoen 2023/24.

Hoewel de verdediging van Ajax afgelopen donderdag tegen Panathinaikos niet foutloos was, hoefde Ajax voor het eerst in ruim drie jaar geen tegengoal in een Europees uitduel te incasseren. In het tweeluik tegen Vojvodina, een ronde eerder, wist alleen Ajax-verdediger Josip Sutalo zijn doelman Remko Pasveer te passeren.

Farioli stond bij Nice bekend om zijn degelijke en verzorgde voetbal. Die lijn trekt hij door bij Ajax. Dit zijn de drie belangrijkste accenten die Farioli heeft verlegd in een poging om de lekke defensie te dichten.

Pasveer op doel voor betere coaching

Een ding leek wel zeker na vorig seizoen: Ajax kon voort met Diant Ramaj. De doelman was een van de spaarzame lichtpuntjes in het rampjaar en leek, als hij niet zou vertrekken, een zekerheid voor de komende jaren.

Farioli, die ooit begon als keeperstrainer en zelfs een scriptie schreef over het keepersvak, besloot anders. Hij koos niet voor de talentvolle Ramaj, maar voor de 40-jarige (!) Remko Pasveer in de eerste officiële duels.

Dat deed hij met een reden. "Zijn coaching is fundamenteel. Vanaf de zijlijn kan ik dingen roepen, maar het is lastig iedereen te bereiken", zei de trainer na afloop van de overwinning op Panathinaikos (0-1).

Van Pasveer wordt dus verwacht dat hij de laatste linie coacht en neerzet. Met Devyne Rensch (21), Josip Sutalo (24), Youri Baas (21) en Jorrel Hato (18) heeft Ajax immers een onervaren achterhoede, die de handen vaak al vol heeft aan zichzelf.

Elkaar coachen schiet er dan bij in, zo concludeerde Farioli, en dus koos de trainer verrassend voor Pasveer boven Ramaj. De Duitse Kosovaar blonk uit met zijn katachtige reflexen en sterke spel aan de bal, maar is met zijn 22 jaar nog jong en beschikt (nog) niet over de leidinggevende capaciteiten van Pasveer.

Of Ramaj net als vorig seizoen bereid is om te knokken voor een basisplaats moet nog blijken. Maar zeker gezien de zekerheden die Farioli wil inslijten, zou het goed kunnen dat Pasveer voorlopig onder de lat blijft staan.

Rol Henderson

Farioli zag bij het analyseren van zijn ploeg dat het Ajax ook ontbeerde aan de nodige ervaring en leiders in het veld. Niet zo gek dus dat hij ook voor 'oudje' Jordan Henderson (34) een belangrijke rol ziet weggelegd in de (defensieve) organisatie.

De voormalig middenvelder van Liverpool, die ondanks zijn valse start in Amsterdam graag zegt te willen blijven, heeft onder Farioli een prominente rol als Ajax de bal niet heeft.

In eerste instantie wil Ajax fel druk zetten bij balverlies. In dat geval moet Henderson naar voren stappen om de aanvallers bij te staan in hun pogingen de bal snel te heroveren. Als het Ajax niet lukt om hoog druk te zetten, is het aan Henderson om zich juist te laten zakken als vijfde verdediger.

Een vrij technisch verhaal, maar de manier waarop Henderson druk zet, wordt wel essentieel in het spel dat Farioli voor ogen heeft.

Bereidheid

"Vai, vai, vai!" en "allez, allez, allez!" De technische staf onder aanvoering van Farioli zat er deze voorbereiding bovenop tijdens de trainingen en oefenpotjes. Het terugsjokken na balverlies is ingeruild voor het maken van vuile meters.

"Er zitten nu geen rouwmomenten meer bij", zei Pasveer na het duel met Panathinaikos tegen Voetbal International. "Vorig jaar was het vaak: pfff, de bal verloren, we moeten weer terug. Nu is het gelijk: bam, bam, bam!"

Het gaat volgens Farioli om de wil van een aanvaller om mee te verdedigen of van een middenvelder om een schot te blokkeren. Daar hamert de technische staf volgens de spelers elke dag op.

Tegen Panathinaikos werd het in de tweede helft minder, maar waar het vorig seizoen als een pudding in elkaar zakte, bleef Ajax nu overeind.

"Dat was vorig seizoen een van de zwaktes van het team, dat ze hun koppies lieten hangen bij een tegenslag. Deze keer gaven ze alles", zag Farioli. "Ze hebben geleden. Je wil altijd dat voetbal er mooi en verzorgd uitziet, maar soms moet je compenseren met iets anders."

Met Heerenveen treft Ajax bij de start van het eredivisieseizoen een tegenstander die zich niet zal verstoppen. De op het hoogste niveau debuterende Robin van Persie heeft de achterban al beloofd weinig concessies te doen als het gaat om aanvallend en aantrekkelijk voetbal.

Het is a-typisch, maar bij Ajax doen ze, mede door de geringe kwaliteit van de selectie, het omgekeerde. Realisme gaat voorlopig boven idealisme.