Matig Ajax nipt langs Willem II, Klaassen met strafschop matchwinner

Een op tien plekken gewijzigd Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena nipt gewonnen van Willem II: 1-0. Dat was het maximale resultaat na een matige vertoning.

Door de overwinning komt Ajax in de eredivisie op gelijke hoogte met Feyenoord, woensdag de tegenstander in De Kuip. De Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld dan de Rotterdammers.

Met de toppers tegen Feyenoord en PSV (zaterdag) in aantocht had Ajax-trainer Francesco Farioli verschillende verrassingen in petto. Hij stelde tien nieuwe namen op ten opzichte van de wedstrijd van donderdag tegen Qarabag (0-3) in de Europa League.