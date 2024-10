Pro Shots Ajax viert de 0-1

NOS Voetbal • vandaag, 20:42 Ajax beleeft moeizame avond in Bakoe, maar wint ruim van negental Qarabag

Ajax heeft ondanks een matige wedstrijd de drie punten meegenomen bij Qarabag FK: 0-3. De thuisploeg speelde door een rode kaart voor Júlio Romão lang met tien man en eindigde met negen door rood voor Elvin Cafarquliyev.

Na de 4-0 zege op Besiktas en de 1-1 bij Slavia Praag komt Ajax op zeven punten uit drie wedstrijden in de Europa League.

Sla de carrousel over NOS

NOS

Bij Ajax stond de Italiaan Daniele Rugani, die eind augustus overkwam van Juventus, voor het eerst in de basis. Ook Wout Weghorst kreeg na zijn sterke invloedrijke invalbeurten (drie goals) in zijn laatste twee eredivisiewedstrijden een plek in de startopstelling.

Weghorst gaf gelijk zijn visitekaartje af met een overtreding binnen enkele seconden op Marko Jankovic. De spits zette daarmee niet de toon, want Ajax begon juist slap. Qarabag was wel wakker en vond binnen twee minuten al het net.

Na zwak verdedigen van Ajax zette Cafarquliyev voor en schoot Leandro Andrade bij de eerste paal binnen. De goal werd echter afgekeurd vanwege buitenspel voor Cafarquliyev.

Ajax ontsnapte hiermee aan een vroege achterstand en kreeg na een kwartier hulp van de thuisploeg. Júlio Romão hield de doorgebroken Mika Godts opzichtig vast en werd door de Schotse scheidsrechter Nick Walsh met rood van het veld gestuurd.

Taylor opent de score

Opvallend genoeg veranderde er met elf tegen tien niets aan het spelbeeld. Qarabag bleef de bovenliggende partij en vooral de opbouw van achteruit was bij Ajax niet om over naar huis te schrijven. Die was via Rugani en Josip Sutalo veel te traag.

Pro Shots

Toch kwam Ajax op voorsprong. Kenneth Taylor had een belangrijke balverovering, via Godts ging de bal naar Weghorst en de inzet van Weghorst werd door Taylor tot doelpunt gepromoveerd.

Na rust was er een nieuwe kans voor Weghorst, maar de spits produceerde een slap schot en de rebound van Christian Rasmussen was ook ondermaats. Ook in de tweede helft bleef het tiental uit Azerbeidzjan gevaarlijk.

Na weer een fout in de Ajax-opbouw kreeg Andrade een kans, maar bracht Sutalo ternauwernood redding. De gelijkmaker van de de kampioen van Azerbeidzjan bleef uit en een kwartier voor tijd viel aan de andere kant de beslissing.

Penalty Weghorst

Na een ferme schouderduw van Kevin Medina op Christian Rasmussen kreeg Ajax een een makkelijk gegeven strafschop en ging Weghorst achter de bal staan. De Tukker benutte de buitenkans en kon daarmee, ondanks een moeizaam optreden, cijfermatig met een goal en een assist terugkijken op een goede wedstrijd.

Weghorst werd vlak voor tijd vervangen door de 16-jarige Belg Jorthy Mokio. Brian Brobbey bleef op de bank.

Op aangaven van Godts maakte invaller Chuba Akpom er na een mooie aanval 0-3 van en Qarabag eindigde het duel zelfs met negen man na een tweede gele kaart voor Cafarquliyev, na een harde tackle op invaller Anton Gaaei.

Zo boekte Ajax in een matige wedstrijd alsnog een ruime zege. De volgende wedstrijd is op 7 november tegen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam.