NOS Voetbal • vandaag, 17:16 Rugani kan eindelijk starten voor Ajax, al gooide zijn visum bijna roet in het eten

Daniele Rugani kwam eind augustus van Juventus naar Ajax, maar sindsdien speelde de 30-jarige Italiaan maar iets meer dan een uur voor de Amsterdamse club. Morgen staat hij voor het eerst in de basis bij Ajax in de Europa League-wedstrijd bij het Azerbeidzjaanse FK Qarabag (18.45 uur).

Een probleem met zijn visum gooide nog bijna roet in het eten. Rugani moest gisteren uren op het vliegveld in Azerbeidzjan blijven. De Italiaan legde vandaag tijdens een persconferentie uit wat er aan de hand was. "Mijn geboortemaand op het visum stond op augustus in plaats van juli. Het duurde daarom even voordat ik ook het land in mocht."

Het bracht de ervaren verdediger niet van de wijs. "Ik heb gewoon goed geslapen, hoor. Ik ben blij dat ik nu de kans krijg om te starten voor Ajax."

'Tijd voor hem om te starten'

Ajax-trainer Francesco Farioli liet weten dat niet Ahmetcan Kaplan, maar Rugani de voorkeur krijgt centraal achterin naast de Kroaat Josip Sutalo. "Rugani brengt veel ervaring en leiderschap. Hij weet wat er gevraagd wordt in internationale wedstrijden. Het is nu tijd voor hem om te starten."

Dat gebeurde dus nog niet eerder. "Dat kwam omdat Rugani pas laat bij ons kwam en last had van fysieke problemen. Maar het gaat nu beter en beter, dus is het tijd om hem de kans te geven", aldus Farioli.

Rugani heeft zin om tegen Qarabag te spelen. "We staan tegenover een goed team, dat veel heeft gewonnen. In Europese wedstrijden hebben ze ook al bewezen dat het een goed team is."

Qarabag is "geen makkie", vindt ook Farioli. "Ze winnen bijna elk jaar de competitie en vorig seizoen waren ze drie minuten verwijderd van het uitschakelen van Bayer Leverkusen. Het is een echt team."

Ajax kan niet beschikken over de langdurig geblesseerden Gastón Ávila, Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk en Steven Berghuis. Verder is iedereen beschikbaar.

Brobbey, Weghorst of Akpom?

Het is nog niet bekend wie er dit keer in de spits start: Brian Brobbey, Wout Weghorst of Chuba Akpom. Brobbey, die nog altijd wacht op zijn eerste eredivisietreffer dit seizoen, werd afgelopen weekend tegen Heracles Almelo weer gewisseld en zijn vervanger Weghorst scoorde direct.

"Ik heb daar niet extra met hem over gesproken, maar we spreken elkaar dagelijks", zei Farioli daarover. "We moeten hier niet een te grote zaak van maken. Dat is voor hem en voor ons niet goed. We hebben drie goede spitsen, de besten van de eredivisie."

