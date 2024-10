Pro Shots Orkun Kokcü

NOS Voetbal • vandaag, 06:18 Feyenoord tegen Portugese topclub Benfica: 'Mooi countervoetbal wordt hier gewaardeerd'

Waarom verliezen Nederlandse voetbalclubs gevoelsmatig nagenoeg altijd van Portugese ploegen? Het is een vraag die vaker aan Mitchell van der Gaag wordt gesteld.

En dat is niet zo gek, want de Nederlandse trainer en oud-voetballer woont al sinds 2001 met enkele tussenpozen in het Zuid-Europese land. Tegenwoordig in het kustplaatsje Cascais, even ten westen van hoofdstad Lissabon, waar Feyenoord vanavond op bezoek komt bij Benfica voor een Champions League-duel.

Begin deze eeuw vertrok Van der Gaag als centrale verdediger van FC Utrecht naar het Portugese CS Marítimo op Madeira. Hij zou vijf seizoenen voetballen op het eiland en bleef er plakken als trainer van de club. Daarna coachte hij ook nog tot in 2014 de club Belenenses.

Niet om aan te gluren

En meteen in zijn eerste jaar viel hem iets op aan het Portugese voetbal. "Meestal was het niet om aan te gluren. Maar aan het einde van de rit wonnen ze bijna altijd wel. Dat is wel een groot verschil met Nederlandse clubs", zegt Van der Gaag, die na twee jaar als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United nu even clubloos geniet van de Portugese zon.

"Ik kan me ook nog goed mijn eerste gesprek met de trainer herinneren. Die tekende het veld, met achterin een rood gebied. En hij zei: als je daarin onder druk staat, dan moet je die bal wegschieten. Daar wordt anders over nagedacht in Portugal. Ik zeg niet dat dat beter is, maar het is anders."

Wil om te winnen

De absolute wil om te winnen, zonder zelf een tegendoelpunt te incasseren, dat is al heel lang doodnormaal in Portugal, vertelt Van der Gaag. "Zo word je hier opgevoed", aldus de oud-trainer van onder meer Excelsior en NAC Breda.

Zeker, Nederlandse clubs wonnen vaker de Europa Cup I of Champions League dan Portugese clubs: 6 om 4 keer. Daar staat tegenover dat Nederland vaak door Portugal wordt uitgeschakeld op eindtoernooien. Bovendien doet Benfica het opvallend goed tegen Nederlandse tegenstanders. In 29 Europese wedstrijden verloor de club maar 6 keer.

Feyenoord en Benfica oefenden deze zomer nog tegen elkaar. In de vriendschappelijke strijd om de Eusébio Cup verloren de Rotterdammers met maar liefst 5-0. Het betekende niet per se de start van een geweldig seizoen voor de Portugese club. Trainer Roger Schmidt werd eind augustus na tegenvallende resultaten ontslagen.

Onder de nieuwe trainer Bruno Lage heeft Benfica de wind weer in de zeilen. Het won in de Champions League met 4-0 van Atlético Madrid en is naar de derde plaats in de Primeira Liga geklommen, achter Sporting Lissabon en FC Porto, de andere Portugese topclubs.

Pro Shots

Hoe dan ook: "Benfica is veruit het grootst in Portugal", zegt Van der Gaag. "Ik weet nog, mijn eerste wedstrijd voor Marítimo, thuis tegen Porto. Je zag al veel meer Porto-supporters dan van Marítimo. Bij Sporting was dat ook al wat meer. Maar toen kwam Benfica. Tsja, dan is het het hele stadion is voor Benfica."

Feyenoord moet vanavond vooral letten op de buitenspelers Ángel Di María en Kerem Aktürkoğlu, zegt Van der Gaag. En natuurlijk de oud-Feyenoorders Orkun Kokçü en Fredrik Aursnes.

"Benfica kan kiezen. Ze zijn goed aan de bal. Maar normaal gesproken zakken Portugese ploegen in en laten ze de tegenstander voetballen. Ja, Benfica ook, hoor. Geen enkel probleem. Als dat effectiviteit oplevert, dan is men tevreden. Mooi countervoetbal wordt hier ook gewaardeerd. Je moet het alleen wel koppelen aan winst."

Maar Feyenoord mag ook van eigen kracht uitgaan, vindt Van der Gaag. De Rotterdamse club heeft "de stijgende lijn te pakken". "Ik heb Feyenoord ook tegen Girona gezien (2-3 winst, red.). En dit Girona is niet het Girona van vorig seizoen, maar het is wel knap om daar te winnen. Dus ja, dit kan een mooie wedstrijd worden."

