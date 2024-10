ANP Brian Priske

NOS Voetbal • vandaag, 20:39 Priske ziet kansen voor Feyenoord tegen Benfica: 'Maar defensief wordt het zwaar'

Brian Priske gelooft dat zijn Feyenoord Benfica morgen pijn kan doen in de Champions League. "Maar defensief gaat het zwaar worden", vertelde de Feyenoord-trainer dinsdagavond op een persconferentie in Lissabon.

Drie maanden geleden stonden Benfica en Feyenoord ook tegenover elkaar. Toen waren de Portugezen met liefst 5-0 te sterk in een vriendschappelijke wedstrijd. Maar het Feyenoord van toen is volgens Priske niet te vergelijken met het Feyenoord dat morgen aantreedt in de Portugese hoofdstad.

"Het is moeilijk precies te zeggen wat er sindsdien is veranderd, maar er staan twee totaal andere teams op het veld", aldus Priske. "In onze wedstrijd tegen Go Ahead van afgelopen weekend stonden er nog maar twee spelers in de basis die er bij de oefenwedstrijd tegen Benfica ook in stonden: Igor Paixão en David Háncko. Dat zegt al heel veel."

Benfica-Feyenoord bij de NOS Benfica-Feyenoord (woensdag om 21.00 uur) is bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via een integraal radioverslag in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. In het late NOS Journaal op NPO 1 om 23.45 uur is een samenvatting te zien.

Volgens de Feyenoord-trainer zit de ploeg, die na de Champions League-zege tegen Girona ook de eredivisiewedstrijden tegen FC Twente en Go Ahead Eagles won, in een goede flow. "De spelers raken steeds meer gewend aan elkaar en aan mij."

Priske denkt dat de snelheid van Paixão en Ibrahim Osman het grootste wapen is van Feyenoord op dit moment. "Zij kunnen het de centrale verdedigers van Benfica heel lastig maken. Met de kwaliteit van ons eigen team kunnen we ze pijn doen. De grootste uitdaging wordt om Benfica van scoren af te houden" Want hij ziet ook dat de Portugezen veel individuele kwaliteiten hebben in de voorste linie.

Bij Benfica spelen onder anderen oud-Feyenoorders Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü. De Noor vertelde goede herinneringen te hebben aan zijn tijd in Rotterdam:

1:41 Benfica-speler Aursnes heeft goede herinneringen aan Feyenoord: 'Mooie ervaring'

In verdedigend opzicht gaat Priske ervan uit dat hij weer kan beschikken over Hugo Bueno en Gernot Trauner. "Hugo ging zaterdag in het met 5-1 gewonnen uitduel met Go Ahead Eagles voortijdig naar de kant met klachten aan een hiel. Hij is in principe met ons meegereisd om te spelen."

Trauner, die hersteld is van een tijdens het EK opgelopen spierblessure, stond zaterdag tegen Go Ahead Eagles voor het eerst dit seizoen in de basis. Hij speelde ruim een uur.