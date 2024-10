Reuters Mickey van de Ven

NOS Voetbal • vandaag, 16:27 Van de Ven als jeugdspeler afgewezen door AZ: 'Niet raar, ben laat op stoom gekomen'

Verdediger Micky van de Ven werd geboren in Wormer, niet al te ver van Alkmaar. Donderdag speelt hij met zijn club Tottenham Hotspur in de Europa League tégen AZ. Is het niet vreemd dat hij zelf nooit het shirts van de Alkmaarders droeg?

"Nee, hoor", zegt Van de Ven op de persconferentie voorafgaand aan het duel in Londen. "Als twaalfjarige heb ik wel stage gelopen bij AZ, maar toen ben ik afgewezen en voor Volendam gaan spelen. Ook daar waren er op jongere leeftijd wel twijfels over me."

Laat op stoom

Volgens de 1,93 meter lange verdediger was dat wel terecht. "Ik ben laat op stoom gekomen. Ik had op die leeftijd nog niet de kwaliteiten die ik nu heb. Ik vind het niet raar dat AZ mij over het hoofd heeft gezien."

Een wapen waar Van de Ven wel vanaf jonge leeftijd over kon beschikken, was zijn snelheid. Dit seizoen werd hij geklokt als de snelste speler van de Premier League, met een topsnelheid van 37,12 kilometer per uur. "Ook vroeger was ik al snel. Toen ik langer werd, leek het soms wel alsof ik in slow motion bewoog. Toen heb ik er wel goed op getraind."

Snel aangepast

In 2019 debuteerde Van de Ven voor de hoofdmacht van FC Volendam. Daarna ging het snel voor de fysiek sterke verdediger. Hij werd al snel aanvoerder van de Volendammers en maakte in 2021 de overstap naar VfL Wolfsburg. Begin vorig seizoen volgde een transfer naar de Premier League en zijn debuut in het Nederlands elftal.

ANP Mickey van de Ven (links) in zijn tijd bij Volendam

Dat Van de Ven een bliksemcarrière kent, weet ook zijn trainer Ange Postecoglou. "Hij heeft zich laat ontwikkeld, maar wel enorm snel. Sinds hij lichamelijk is gegroeid, is het rap gegaan. Hij heeft zich in Duitsland snel aangepast en bij ons een buitengewoon eerste seizoen gehad. Hij gaat nog belangrijk zijn voor ons en ook voor Oranje."

Rushes

Ook de aanpassing aan het hogere niveau in Engeland lijkt Van de Ven moeiteloos te zijn afgegaan. Dat komt volgens hem vooral door het vertrouwen dat hij krijgt van zijn medespelers en trainer Postecoglou. "Van de trainer mogen we doen wat in ons opkomt. Ik voel de vrijheid om op te komen."

ANP Mickey van de Ven en Ange Postecoglou

Van de Ven maakte dit seizoen indruk met lange rushes in de duels met Manchester United en Everton, waarna hij teamgenoten in staat stelde om te scoren. "Ik zag dat het veld open lag. En ik weet: als ik nu ga sprinten, dan is het voor verdedigers moeilijk om me tegen te houden."

Totaalvoetbal

De Australiër Postecoglou en Van de Ven liggen elkaar wel. Beiden houden van aanvallend voetbal en opbouwen van achteruit.

Postecoglou, die zich een fan toont van het Hollandse totaalvoetbal, lacht: "Ik weet waarschijnlijk meer van het Nederlandse voetbal dan Micky. In '74 zat ik om twee uur 's nachts voor een zwart-wit televisie naar de wedstrijden te kijken. Veel van de Nederlandse visie is doorgesijpeld in het Australische voetbal. Het heeft veel invloed gehad op mijn denken. "

En of het voor Micky van de Ven nog speciaal is om tegen AZ te spelen? "Nee, eigenlijk niet. Mijn vader woont toevallig in Alkmaar, maar ik heb geen speciaal gevoel bij de club of de stad. Voor mij is het een wedstrijd zoals alle andere."

"Voor de mensen in mijn omgeving is het waarschijnlijk specialer dan het voor mij is. Hooguit dat mijn korting bij restaurant De Koning in Alkmaar op het spel staat. De eigenaar is een goede vriend van mijn vader en daar zijn ze vast voor AZ."