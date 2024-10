NOS Voetbal • vandaag, 14:33 Verrassend Twente meet zich opnieuw met topploeg: 'Lazio van niveau United'

1:22 Oosting gelooft in stunt Twente tegen Lazio: 'Veel mogelijk voor ons'

Twee keer speelde FC Twente gelijk in de Europa League, maar beide keren voelde dat ook wel een beetje als een overwinning. Met een jonge, veelal Nederlandse ploeg werd gelijkgespeeld tegen Manchester United op Old Trafford (1-1) en tegen Fenerbahçe in de eigen Grolsch Veste (1-1).

Morgenavond ontvangt FC Twente opnieuw een tegenstander van naam in Enschede. Dan komt Lazio op bezoek, een ploeg die al jaren bovenin meedoet in de Italiaanse competitie en vorig seizoen nog uitkwam in de Champions League.

Twente-trainer Joseph Oosting kijkt uit naar het duel. "Het is een mooie uitdaging om wederom tegen een topploeg te spelen. We hebben laten zien dat we meekunnen met de top van Nederland, en misschien ook wel met topploegen in Europa."

Want dat Lazio een topploeg is, dat is voor Oosting een uitgemaakte zaak. Gevraagd of Lazio te vergelijken is met de vorige Europese tegenstanders van Twente, is de trainer resoluut. "Absoluut, je moet Lazio inschalen op het niveau van United en Fenerbahce."

Alertheid

Aangezien Twente tegen die clubs goede resultaten boekte, is het vertrouwen bij de Tukkers groot. Dat merkt Oosting vooral op de training. "Ik ben een gevoelsmens, dus ik voel dat. En ik zie het aan de manier waarop we bewegen: daar zit een bepaalde alertheid in, maar ook een bepaalde kwaliteit."

"Ik denk ook dat dat wel een boost geeft, dat we ons kunnen meten in Europa. Er is morgen veel mogelijk voor ons. Als wij goed zijn aan de bal en ook in de restverdediging, dan kan het zijn dat we een goed resultaat halen."

Bart van Rooij is een van de spelers die voor dat goede resultaat moet zorgen. De rechtsback kwam deze zomer over van NEC en heeft zich moeiteloos in de basiself van Oosting gespeeld. Juist in de Europese topwedstrijden blonk hij uit.

"Natuurlijk heb je wel bepaalde verwachtingen van zo'n overstap naar Twente", vertelt Van Rooij. "Maar ik denk dat ik mezelf wel verrast heb met die prestaties in Europa. Stiekem weet je wel dat je de kwaliteiten hebt, maar dan moet je het op dit toneel ook nog maar eens laten zien."

In Engelse media werd na zijn goede wedstrijd op Old Trafford zelfs geopperd dat Van Rooij mee zou kunnen met Manchester United. De verdediger heeft het gelezen en kan er wel om lachen. "Maar laten we gewoon even normaal doen. Morgen eerst maar weer een goede pot op de mat leggen."

Ter voorbereiding op het duel met Lazio heeft Van Rooij even gesproken met zijn voormalig NEC-teamgenoot Bram Nuytinck, zo openbaarde hij op de persconferentie. Nuytinck speelde jarenlang in de Italiaanse competitie voor Udinese en trof Lazio vaak.

"Bram vertelde me dat ze gedisciplineerd zijn, en verdedigend supergoed. Misschien krijg je tijdens de wedstrijd het gevoel dat er iets te halen valt, maar dan scoren ze en maken ze de wedstrijd dood. Je weet sowieso van Italianen dat ze fysiek kunnen zijn. Dan is het aan ons om te levelen en misschien er zelfs een schepje bovenop te doen."

Daar sloot trainer Oosting zich goedkeurend bij aan. Toch zou hij ook tekenen voor opnieuw een 1-1 gelijkspel. Gaat er dan een strik om het resultaat? "Zeker, zeker", glimlachte de trainer.