ANP Jordan Henderson en Wout Weghorst

NOS Voetbal • vandaag, 16:24 • Aangepast vandaag, 16:33 Werelddoelpunt Engels en weer Weghorst: Ajax wint voetbalfestijn van Heracles

In een spannend en vooral vermakelijk duel heeft Ajax de uitwedstrijd bij Heracles gewonnen. In Almelo knokten de Amsterdammers zich twee keer terug van een achterstand en deed Heracles dat een keer. Uiteindelijk was het voormalig Heracles-speler Wout Weghorst die Ajax met twee doelpunten de zege bezorgde: 3-4.

In de eerste helft was er volop actie in het Asito stadion te bespeuren. Na acht minuten had Brian Brobbey de score al moeten openen, maar de Ajax-spits faalde opzichtig. Op een meter van de doellijn en met geen Heraclied in de buurt werkte hij de bal naast.

ANP Brian Brobbey mist op een meter van het doel

Met de gemiste kans nog in het achterhoofd was het enkele minuten later aan de andere kant wel raak. Shiloh 't Zand liep zich vast in de vijandelijke zestien, maar Luka Kulenovic was attent op een afgeslagen bal. De Bosniër schoot via een uitgestoken Amsterdams been de 1-0 binnen.

Ajax-doelman Pasveer moest vlak daarna nog een keer ingrijpen op een schot van Mimeirhel Benita en voorkwam zo de 2-0. Daar waren ze aan Amsterdamse kant heel blij mee want weer enkele minuten later lag de 1-1 in het doel.

Bertrand Traoré zette drie Heracles-verdedigers aan het werk en loste een schot. Davey Klaassen was er daarna als de kippen bij om de geblokte uithaal binnen te tikken.

Werelddoelpunt Heracles

Ajax dacht op dat moment misschien aan het toewerken naar een tweede treffer, maar binnen luttele minuten keken de Amsterdammers alweer tegen een achterstand aan. De manier waarop dat gebeurde zal nog lang in het geheugen van de toeschouwers en tv-kijkers blijven hangen.

Ajax-verdediger Josip Sutalo schoof de bal plots in de voeten van Heracles-aanvaller Mario Engels. De Duitser dacht niet na en haalde keihard uit van eigen helft. Pasveer zat er nog met de hand aan, maar kon niet voorkomen dat Heracles weer op voorsprong kwam.

Bekijk in de video hieronder hoe Engels scoorde tegen Ajax.

1:08 Doelpunt van het jaar? Engels maakt tegen Ajax schitterende goal van eigen helft

Waar Ajax maar kort had kunnen genieten van de gelijke stand, kon Heracles maar kort genieten van de voorsprong. Traoré schoot namelijk niet veel later via de onderkant van de lat de 2-2 binnen.

Na rust was het al snel duidelijk dat er ook in de tweede 45 minuten nog genoeg te beleven zou vallen. Al na minuut spelen kreeg Brobbey wederom een levensgrote kans.

De spits, die dit seizoen nog niet heeft gescoord in de eredivisie, gleed van dichtbij de bal richting doel, maar keeper Fabian de Keijzer kreeg er net een handje achter. Engels was daarna vlak bij zijn tweede doelpunt, maar zijn inzet rolde via de vingertoppen van Pasveer tergend langzaam tegen de paal.

Weghorst reddende engel

Na iets meer dan uur spelen vond Ajax-trainer Francesco Farioli het tijd voor Weghorst. De spits, die in drie seizoenen voor Heracles 24 keer het net wist te vinden, had niet lang nodig om zich nuttig te maken. Na een voorzet van Hato kon de geheel vrijstaande Weghorst simpel de 2-3 binnenkoppen.

ANP Wout Weghorst viert een doelpunt tegen Heracles

Pro Shots Luka Kulenovic (r) viert zijn treffer tegen Ajax

Heracles gaf zich niet gewonnen en zag Suf Podgoreanu vlak na de goal van Weghorst de lat raken. De thuisploeg vocht voor wat het waard was, perste er een slotoffensief uit en kwam via Kulenovic op gelijke hoogte.

De koek bleek echter nog niet op in Almelo. Weghorst ging in duel met Thomas Bruns naar het gras en verdiende zo een strafschop. De spits schoot daarna zelf onberispelijk raak.

Heracles moest weer in de achtervolging, maar mede dankzij een rode kaart voor aanvoerder Brian De Keersmaecker wist de thuisploeg geen vuist meer te maken.