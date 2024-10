Pro Shots De spelers van Qarabag voorafgaand aan het Europa League-duel met Tottenham Hotspur

NOS Voetbal • vandaag, 00:38 Ajax-opponent Qarabag, van honderd man op de tribune naar vaste naam in Europa

In FK Qarabag treft Ajax vanavond (aftrap 18.45 uur) in de Europa League een ontheemde club, die al een decennium een vaste naam is in het Europese topvoetbal. Voormalig eredivisiespeler Leroy George voetbalde tussen 2013 en 2015 bij Qarabag en maakte het succesverhaal-in-wording mee. De aanvaller weet van hoe ver de club heeft moeten komen.

Na zeven jaar op het hoogste niveau in Nederland (FC Utrecht, NEC) wilde George wat nieuws proberen. Dat een club uit het verre Azerbeidzjan interesse toonde, zei hem in eerste instantie niet zoveel. Qarabag? Nooit van gehoord. Hij besloot de gok te wagen, en in de zomer van 2013 tekende hij er een tweejarig contract.

De club had net thuisstad Agdam definitief verruild voor hoofdstad Bakoe, het gevolg van een langslepend conflict in de regio Nagorno-Karabach. Agdam, ooit qua inwoneraantal vergelijkbaar met Wageningen, is tegenwoordig een spookstad.

In de eerste maanden dat George bij Qarabag speelde, had de club nog geen eigen accommodatie in de hoofdstad. Voor de trainingen was het afhankelijk van de beschikbaarheid van verschillende velden. Flexibiliteit was in die periode het sleutelwoord. "Er was niet echt een weekprogramma", zegt George. "Het was vaak onzeker waar en hoe laat we zouden trainen. Dan werd er een appje gestuurd: we weten nog niet waar we morgen trainen, maar we laten het je weten."

Maar het was iets anders wat George het meeste opviel: het gebrek aan interesse in de nationale competitie. "Europese wedstrijden speelden we voor twintig- tot dertigduizend toeschouwers", schetst hij. Het contrast met competitieduels was groot. Het was al noemenswaardig te noemen, vervolgt hij, als er dan meer dan honderd mensen op de tribune zaten. "Ik vroeg hoe dat kon. 'Wisten we dat maar...', zeiden ze."

Sprookje

Met tien doelpunten had George in zijn eerste seizoen bij de club meteen een aandeel in het behalen van het landskampioenschap. Voor Qarabag was het de eerste titel in 21 jaar. Het succes veranderde in een sprookje toen Qarabag zich vier maanden later voor het eerst plaatste voor de groepsfase van een Europees hoofdtoernooi, de Europa League, nota bene door FC Twente in de beslissende play-off uit te schakelen.

Getty Leroy George in actie voor Qarabag tijdens het Europa League-treffen met Internazionale in 2014

Sindsdien is Qarabag nooit verdwenen uit de top van het voetbal. De club veroverde vrijwel elk seizoen de landstitel en plaatste zich ook ieder jaar weer via de voorrondes voor de groepsfase van een Europees toernooi, met de Champions League in 2017 als hoogtepunt.

Het succes is volgens George grotendeels toe te schrijven aan Gurban Gurbanov, de trainer die hem in 2013 naar Qarabag haalde en die elf jaar later nog altijd aan het roer van de club staat. Onder Gurbanov maakte de club een flinke professionaliseringsslag door. "Hij heeft de discipline gebracht waaraan het destijds weleens ontbrak. Hij had een duidelijke visie. Daardoor heeft de club zo hard kunnen groeien."

EPA Qarabag-trainer Gurban Gurbanov tijdens het Europa League-treffen met Tottenham Hotspur

Het viel George in zijn tijd bij Qarabag op dat Gurbanov zijn team altijd met een aanvallend wedstrijdplan het veld in stuurde, ook tegen op papier (veel) sterkere tegenstanders. Ook deze Europa League-campagne is dat het geval. Hoewel de club de eerste twee duels verloor (0-3 tegen Tottenham Hotspur en 1-2 tegen Malmö FF), had het in beide wedstrijden meer balbezit en produceerde het meer schoten dan de tegenstander.

George verwacht dat dat vanavond niet anders zal zijn. "Gurbanov zou zijn team nooit laten inzakken en wil Qarabag lekker laten meevoetballen. Denk niet dat Ajax daar makkelijk gaat winnen."