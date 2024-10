ANP Brian Priske

NOS Voetbal • vandaag, 09:54 Priske kan bij herboren Feyenoord geen 'kantelmoment' noemen: 'Een beetje van alles'

Feyenoord begint vanavond vol zelfvertrouwen aan de Klassieker tegen Ajax. De Rotterdammers maken weer indruk. Maar trainer Brian Priske heeft geen idee wat het 'kantelmoment' is geweest na de moeizame seizoenstart. "Een beetje van alles, denk ik."

"Ik ben vooral blij met de flow die we hebben en ik weet dat het hier niet stopt", zegt de Deense trainer. "Een kantelmoment? Eerlijk gezegd ben ik daar niet mee bezig. Ik focus me vooral op de dingen waar ik controle over heb."

Rumoer

Natuurlijk had Priske wel iets meegekregen van het rumoer rond zijn ploeg die in de eerste zes competitieduels vier keer gelijk speelde en in de Champions League in de eigen Kuip kansloos met 4-0 onderuit ging tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. Maar na de bedroevende 1-1 uit bij NEC volgden vijf zeges op rij.

"Ik weet dondersgoed dat we wedstrijden niet hebben gewonnen die we hadden moeten winnen, zoals thuis tegen Willem II en uit bij Groningen, waar we een voorsprong weggaven en punten verspeelden. Dan wordt er gepraat over jou én over de ploeg. Maar dat is voetbal. Je moet proberen daar weg van te blijven en te blijven focussen op de spelers en de staf."

ANP Brian Priske (midden) op het trainingsveld van Feyenoord

Een mogelijke verklaring voor de opmars van Feyenoord sinds de tweede interlandbreak? Priske houdt het op "een beetje van alles".

"Neem de factor tijd", zegt de Deen. "Hoe meer tijd de spelers samen doorbrengen, hoe comfortabeler ze met elkaar worden. Ze leren elkaar steeds beter kennen, in de kleedkamer, de fitnessruimte en op natuurlijk op het veld."

En: "Naarmate het seizoen vordert, worden spelers fitter en groeit het zelfvertrouwen. En vooral dat laatste versnelt het hele proces. Het is een combinatie van een aantal dingen."

Dagelijkse werk

Of hij het zag aankomen dat Feyenoord beter ging voetballen? "Ik denk vooral aan het heden. Het dagelijkse werk, dat is wat telt. Als je iets in het voetbal niet kunt controleren, dan is het wel de tijd. Maar waar ik wel controle over heb, is de hoeveelheid werk die ik erin stop."

Als je maar hard genoeg werkt, redeneert Priske, krijg je - in de woorden van Priske - key moments aan je zijde. "Als je dat blijft doen, weet je dat je met de tijd beter en sterker wordt."

Voor Priske draait het dus om het proces. "Om het voortdurend verder bouwen aan een team en de filosofie waar je met elkaar in gelooft."

1:42 Priske over gedaantewisseling van Feyenoord: 'Ik weet dat het hier niet stopt'

In tegenstelling tot zijn Ajax-collega Farioli die voortdurend van basisopstelling wisselt, heeft Priske meer en meer voor ogen wat zijn beste basisteam is.

"Ik heb altijd gezegd dat we continuïteit willen creëren in het elftal door zoveel mogelijk dezelfde spelers op te stellen. Om hen zelfvertrouwen en geloof in elkaar te geven. Hoe meer ze samen op het veld staan, hoe beter ze elkaar begrijpen. Daar zien we nu het resultaat van. We zitten in een betere flow."

Bank aanspreken

Maar ook als er blessures zijn, ziet Priske zijn ploeg "volwassen, consistent voetbal" spelen, zoals afgelopen zondag tegen FC Utrecht.

"Ook de wisselspelers die er ineens in moeten komen, zoals Givairo Read, Thomas Beelen en Julian Carranza, passen zich snel aan. Ze presteren meteen op niveau. Dat is wat je wilt bewerkstelligen, je wilt een team creëren. Dat is sleutel tot succes. En dat is niet makkelijk als je een nieuwe ploeg moet opbouwen."

Afscheid Geertruida Feyenoord neemt vanavond voorafgaand aan de Klassieker officieel afscheid van Lutsharel Geertruida. De in Rotterdam geboren en zelf opgeleide verdediger (24) vertrok afgelopen zomer voor een miljoenenbedrag naar RB Leipzig. Met het afscheid krijgt het legioen de gelegenheid om Geertruida nog een keer te eren voor zijn indrukwekkende staat van dienst in De Kuip. De multifunctionele verdediger debuteerde als jeugdspeler in 2017. In totaal speelde Geertruida 202 wedstrijden voor Feyenoord en won hij alle Nederlandse prijzen met de club.

Priske wist altijd wel al dat Feyenoord beter kon dan het in de eerste twee maanden liet zien. "Ik heb op eerdere persconferenties gezegd dat ik goede momenten zag, maar geen tachtig of negentig minuten waarin we compleet de controle hadden. Tegen Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht hadden we dat nagenoeg wel het hele duel."

Verliezen of gelijkspelen tegen de aartsrivaal uit Amsterdam, verandert voor Priske niets. "Ja, de Klassieker is een grote wedstrijd, maar het is er ook gewoon eentje in de lange reeks. Voor het proces maakt het geen verschil."

