NOS Voetbal • vandaag, 11:05 De metamorfose van Feyenoord: 'Gevolg van tijd, samenspel en vertrouwen’

Slechts vier weken geleden zakte Feyenoord in Nijmegen op bezoek bij NEC door de ondergrens. Afgelopen week boekte het in Lissabon een indrukwekkende overwinning op Benfica. Wat is er in die paar weken gebeurd?

"Tijd, samenspel en vertrouwen hebben hun werk gedaan", aldus oud-Feyenoorder en analist Jan Everse.

Kwam niet uit de lucht vallen

De eerste helft kwam Feyenoord nog aardig voor de dag in Nijmegen, maar na rust was het spel niet om aan te zien. Het was welhaast een wonder dat de Rotterdamse ploeg nog een 1-1 gelijkspel uit het vuur sleepte.

De kritiek en druk op trainer Brian Priske namen toe, maar moeizame overwinningen op Girona (2-3) en FC Twente (2-1) gaven wat lucht. Wat er vervolgens na de interlandperiode gebeurde, leek een ware metamorfose.

Feyenoord maakte binnen een paar dagen tijd indruk tegen Go Ahead Eagels (1-5 winst) en Benfica (1-3 winst). Dit had zo'n vier weken geleden toch niemand verwacht? "Nou, voor mij kwam het niet uit de lucht vallen', reageert Everse nuchter.

Heel ander Feyenoord

Die wedstrijd tegen NEC was "slecht, die was gewoon slecht", vond Everse, die in de jaren zeventig voor zowel Ajax als Feyenoord speelde.

"Maar toen stond er een heel andere ploeg dan nu. Het is niet zo gek dat Feyenoord vanaf dat moment is gaan groeien."

ANP Ibeom Hwang baalt na de wedstrijd tegen NEC

"Tegen NEC stond Gijs Smal in de basis als linksback. Daar staat nu Hugo Bueno. Dat is een geweldige voetballer", aldus Everse.

"Hwang In-beom moest zijn draai nog vinden, Quinten Timber is sindsdien stappen gaan maken en Antoni Milambo maakt zelfs reuzensprongen."

"Om nog maar te zwijgen over Gernot Trauner, die inmiddels op de plek van Thomas Beelen staat. Die brengt rust, ervaring en vertrouwen. Oh ja, over rechtsback Jordan Lotomba had ik toen flinke twijfels, maar die is nu ook lekker aan het ballen", somt Everse op.

Nieuwe trainer kost tijd

Everse trainde na zijn actieve carrière veel clubs en weet dat twee of drie veranderingen een ploeg een enorme boost kunnen geven. Daarnaast denkt hij dat de spelers beter begrijpen wat trainer Priske met de ploeg wil.

"Priske is, net als Arne Slot, een echte trainer. Die hebben hun visie en slijpen die er langzaam in", legt Everse uit. Hij vergelijkt het met een 'coach', zoals José Mourinho, die enkel "de poppetjes op de juiste plek zet om snel resultaat te boeken"."

"Een nieuwe trainer kost nu eenmaal tijd. Priske had tijd nodig en de tijd heeft zijn werk gedaan. Daarnaast leren de spelers elkaar ook steeds beter kennen. Ze weten nu op welke manier ze elkaar aan moeten spelen, wie de bal liever niet krijgt met een man in zijn rug en dat soort dingen."

Vertrouwen

Maar het allerbelangrijkste: vertrouwen. "En vertrouwen komt met overwinningen", zegt Everse. "Dus die overwinning op Girona is goud waard geweest. Dan zie je dat de invloed van de trainer niet zo groot is. Als er maar gewonnen wordt."

Pro Shots Milambo scoort tegen Girona

De goede resultaten lijken Feyenoord in een flow te hebben gebracht, maar volgens Everse is een uitglijder zomaar mogelijk. "Zo'n helft als tegen NEC kan nog steeds gebeuren, en ook nog wel een paar keer dit seizoen. En dan komen er weer allerlei krachten vrij."

"Op zo'n moment gaan mensen roepen dat Feyenoord een eendagsvlieg is geweest de afgelopen maand", denkt Everse. "Maar Feyenoord heeft laten zien goede spelers te hebben die goed kunnen voetballen. Dus goede resultaten komen vanzelf. Ik zie ze zondag zomaar weer FC Utrecht van de mat spelen."