Fout Beelen leidt nieuw puntenverlies Feyenoord in: 1-1 tegen NEC

2:46 Bekijk de samenvatting van NEC - Feyenoord

Feyenoord heeft voor de vierde keer in zes eredivisiewedstrijden puntenverlies geleden. In Nijmegen redde de ploeg van trainer Brian Priske in de slotfase een punt tegen NEC: 1-1.

Feyenoord stond lange tijd op achterstand, na een flinke fout van Thomas Beelen. Bij de late Rotterdamse gelijkmaker zag doelman Robin Roefs van NEC er ook niet best uit.

Door het puntenverlies gaat Feyenoord zich met een vervelend gevoel voorbereiden op het Champions League-treffen in en tegen Girona, aankomende woensdag.

Groen-wit tenue

Tegen NEC koos trainer Brian Priske in de spits zoals verwacht voor Ayase Ueda als vervanger van de geblesseerde Santiágo Giménez, die drie maanden uit de roulatie is door de bovenbeenblessure die hij vorig weekend opliep tijdens het gewonnen duel met NAC.

In het Goffert-stadion voetbalde Feyenoord vandaag met het nieuwe derde tenue, een groen-witte variant waar de Rotterdame supporters al jaren om vroegen. Een vergelijkbaar tricot in het seizoen 2003/2004 werd door fans gekozen als mooiste uitshirt in de clubgeschiedenis.

Het duel was nog geen zes minuten onderweg toen de VAR zich al moest buigen over een mogelijke strafschop voor Feyenoord. NEC'er Calvin Verdonk ging op de rand van het strafschopgebied op de voet van Ibrahim Osman staan. Arbiter Bas Nijhuis floot er niet voor, en na kort beraad met de videoscheidsrechter liet hij het gaan.

Het weerhield de ijverige Osman er niet van om gretig te blijven. De huurling van Brighton & Hove Albion bezorgde Verdonk kopzorgen, terwijl ook spits Ueda de Nijmeegse verdediging bezighield.

ANP Calvin Verdonk (r) stapt op de voet van Ibrahim Osman

NEC reageerde op de aanvalsdrift van de bezoekers door terug te zakken en daar in aanvallend opzicht weinig tegenover te stellen. Toch was het de thuisploeg die na ruim een half uur spelen, tegen de verhoudingen in, op voorsprong kwam.

Fout Beelen

Sontje Hansen profiteerde van een fout van Feyenoord-verdediger Beelen, die een pass onderschepte maar vervolgens de aanstormende Hansen over het hoofd zag. Hansen pakte de bal af, kapte naar binnen en schoof de bal in de korte hoek langs doelman Timon Wellenreuther.

Pro Shots Sontje Hansen viert zijn treffer

Feyenoord was behoorlijk van slag door het plotselinge tegendoelpunt. De ploeg was na de achterstand amper meer gevaarlijk, waardoor het met een achterstand de kleedkamers opzocht.

NEC'er Dirk Proper bleef in de rust achter in de kleedkamer. Vlak voor de pauze leek zijn schouder uit de kom te schieten. Lasse Schöne was zijn vervanger, die daarmee voor de 200ste keer in de eredivisie in actie kwam namens NEC.

Lang leek het erop dat NEC de voorsprong vast kon houden. Feyenoorder Ueda schoot een bal nog fraai in de kruising, maar de vlag ging direct omhoog voor buitenspel.

Rommelig

De minuten tikten weg voor Feyenoord, dat zich verslikte in de drang om de gelijkmaker te maken. Rommelig voetbal was het resultaat, en het was precies zo'n rommelige situatie die vlak voor tijd dan toch de gelijkmaker inleidde.

Na een slecht weggewerkte hoekschoep kon invaller Jordan Lotomba van dichtbij de 1-1 binnentikken. De Zwitser reageerde alert nadat doelman Roefs de bal slecht verwerkte. Vlak daarvoor had Roefs nog wel een kopbal met een fraaie reflex uit het doel gehouden.

Er kwamen zeven minuten aan blessuretijd bij en het was NEC dat tweemaal heel dicht bij de 2-1 was. Uit een corner kopte Bram Nuytinck van dichtbij vlak over het doel, nog geen minuut later kopte Koki Ogawa de bal hard op de paal.