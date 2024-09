ANP Priske zoekt de kleedkamer op in De Kuip

NOS Voetbal • vandaag, 22:08 Priske strijdbaar na grote nederlaag Feyenoord en complimenteus over debutant Hwang

"Het is een tegenvaller, zonder twijfel. Maar dat is ook voetbal: als je faalt moet je zorgen dat je zo snel mogelijk weer opstaat, hard werkt en het de volgende keer beter doet."

Feyenoord-trainer Brian Priske toont zich na de zware Champions League-nederlaag tegen Bayer Leverkusen (0-4) teleurgesteld en strijdbaar. De Deen had ongetwijfeld gehoopt op een beter begin bij de Rotterdammers, want ook in de eredivisie loopt het vooralsnog stroef. Toch laat hij zijn hoofd niet hangen.

"Het is niet fraai om met 0-4 te verliezen in eigen huis, ik ben ook een mens, dus dat weet ik. Op dit moment is het zeker zwaar, maar ik geloof er ook in dat dit de momenten zijn waarop je je kracht als mens toont. Ik sta morgen op met de ambitie om mijn best te doen voor de jongens en ze goed voor te bereiden op dit weekend."

Sleutelmomenten

Waar aanvoerder Quinten Timber voor de camera van Ziggo Sport al stelde dat hij Feyenoord niet eens zo slecht vond beginnen tegen Leverkusen, deelt zijn trainer die mening. "Eigenlijk vond ik dat we de wedstrijd zelfs best goed begonnen", stelt Priske.

"We wisten dat we een bijna perfecte wedstrijd moesten spelen om tegen deze tegenstander een resultaat te boeken, en helaas maakten we vier of vijf foute beslissingen op sleutelmomenten in de eerste helft", analyseert de trainer. "Op dit niveau zijn de marges klein en kunnen kleine fouten dus grote gevolgen hebben."

Haalt de Deen nog positieve dingen uit de Champions League-oorwassing? "Het debuut van Hwang In-Beom was goed, erg goed. Hij heeft pas een paar keer met ons getraind, dus zeker in dat opzicht was het indrukwekkend wat hij liet zien. Hwang is zeker iemand die het niveau van het team kan verhogen."

3:33 Priske strjidbaar na nederlaag: 'Gaven goals weg op sleutelmomenten'

Hwang zelf toonde zich in zijn reactie bescheiden en professioneel. In foutloos Engels stond de Zuid-Koreaanse aanwinst de media te woord. Na bijzondere omzwervingen via Canada, Rusland, Griekenland en Servië is de bijna 28-jarige middenvelder nu neergestreken in Rotterdam-Zuid.

"Dit is een moeilijk resultaat om te slikken, maar ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt in dit stadion met deze geweldige fans", zegt Hwang. "Sorry aan de fans die zijn gekomen om ons te supporten. In de volgende wedstrijden zullen we het zeker beter doen. Blijf ons aanmoedigen, we zullen het terugbetalen."

Fouten tegen topteams

Over de wedstrijd is de middenvelder duidelijk. "Als je in de eerste helft met 0-4 achter staat, kun je het niet hebben over tactieken. We hadden mentaal beter moeten en kunnen zijn vandaag. Ik heb vorig jaar Champions League gespeeld en veel dingen geleerd. Bijvoorbeeld dat je op dit niveau niet zulke fouten tegen topteams kunt maken. Dan killen ze je..."

1:52 Hwang kritisch na debuut: 'We hadden beter moeten zijn'

En nu? "We kunnen niet te lang teleurgesteld blijven", stelt Hwang. "Omdat er nog een boel wedstrijden aankomen in de competitie, Champions League en beker. We moeten ons herpakken en de blik weer vooruit richten."

Alonso: 'Zo makkelijk was het niet'

Ook Leverkusen-trainer Xabi Alonso kwam na afloop kort aan het woord. De Spaanse succescoach was het niet eens met de suggestie dat het een makkelijke wedstrijd was voor zijn ploeg.

"Misschien zag het er makkelijk uit, maar om dit te doen is echt niet eenvoudig. We waren in de eerste helft niet per se gelukkig, maar wel heel efficiënt. Dat gaf ons een goede uitgangspositie voor de tweede helft."

Over Feyenoord maakt Alonso zich weinig zorgen. "Ze hebben topspelers die veel clubs in Europa wel zouden willen hebben. Soms is het in voetbal een kwestie van mindset om dingen om te draaien. Ik weet zeker dat de situatie er hier over drie maanden heel anders uitziet."

3:04 Xabi Alonso denkt dat Feyenoord er weer bovenop komt: 'Topspelers'