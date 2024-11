Loting KNVB-beker: PSV ontvangt HFC, Ajax treft Telstar en Feyenoord naar MVV

De loting voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi heeft drie duels tussen eredivisieclubs opgeleverd. Heracles Almelo krijgt NEC op bezoek, Sparta Rotterdam treft thuis Go Ahead Eagles en AZ ontvangt FC Groningen.

PSV, Feyenoord, Ajax, AZ, FC Twente en Go Ahead Eagles sloegen als deelnemers aan de Europese clubtoernooien de eerste ronde over en stroomden pas bij de loting voor de tweede ronde in. PSV speelt een thuiswedstrijd tegen tweededivisionist Koninklijke HFC, Ajax ontvangt Telstar en Feyenoord gaat op bezoek bij MVV Maastricht.