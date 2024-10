Hercules buigt pas in verlenging diep voor Sparta, Koninklijke HFC verrast Emmen

De amateurs van Hercules hebben in de eerste ronde van de KNVB-beker niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen. Na de sensationele zege van vorig jaar op Ajax (3-2) boog de huidige nummer acht van de derde divisie A in de verlenging voor Sparta Rotterdam (1-6).

Hercules bij de stadgenoten

Tim Pieters, met twee goals een van de helden van de wedstrijd van 21 december vorig jaar tegen Ajax in de Galgenwaard, stond in de basis bij de thuisploeg, maar kon ondanks enkele gevaarlijke acties geen hoofdrol spelen.

Onderbreking komt Sparta goed uit

Scherper Sparta

Koninklijke HFC verrast Emmen

Utrecht door

FC Utrecht plaatste zich ten koste van FC Lisse voor de tweede ronde: 1-2. Na een rake vrije trap van Can Bozdogan en de tweede goal van Miguel Rodríguez was er lang niets aan de hand voor de Domstedelingen.

Bij de eerste kans voor de thuisploeg was het op sportcomplex Ter Specke wel meteen raak via Enoch George, alleen viel die eregoal van Lisse pas in blessuretijd.

Hectisch duel tussen Spakenburg en Katwijk

In een hectisch duel zette Killian van Mil Spakenburg op voorsprong, bogen de bezoekers de achterstand via goals van Robin Schulte en Sietse Brandsma in de 83ste en 84ste minuut om en maakte Floris van der Linden, topscorer van het bekerseizoen 2022/2023, ver in blessuretijd gelijk namens Spakenburg.