ANP Hedwiges Maduro (Almere City) baalt

NOS Voetbal • vandaag, 15:24 Almere City compenseert meegereisde fans na bekerblamage: 'Team en staf schamen zich'

De spelers en technische staf van Almere City hebben besloten om de supporters die aanwezig waren bij de bekerblamage tegen Quick Boys volledig te compenseren. De eredivisionist ging woensdagavond verrassend met 3-0 onderuit tegen de amateurs uit Katwijk.

De club geeft op de eigen website een korte toelichting over het besluit om over te gaan op volledige compensatie. "Het vertoonde spel en de uitslag waren ver ondermaats. Het team en de staf schamen zich voor de wanvertoning van gisteravond. Daarom hebben ze besloten om alle supporters die een ticket voor Quick Boys-Almere City FC hadden gekocht, volledig te compenseren. Deze supporters krijgen hierover via de mail bericht."

Moeizaam seizoen

De bekeruitschakeling is een volgend hoofdstuk in een tot nu toe moeizaam seizoen voor Almere City. De Flevolanders staan na tien wedstrijden op de zeventiende plek in de eredivisie met tien punten.

Vorige week boekte de ploeg van trainer Hedwiges Maduro op eigen veld wél de eerste zege van het seizoen tegen NEC: 1-0.

1:33 Duidelijke woorden Maduro na bekerblamage: 'Moeten ons allemaal schamen'

Maduro was na afloop van de wedstrijd voor de camera van Omroep Flevoland uiteraard niet te spreken over het optreden van zijn ploeg.

"We moeten ons allemaal schamen voor de manier waarop je verliest. We beginnen slap aan de wedstrijd. Dat is gewoon een bepaalde instelling. Je verliest je duels en op een cruciaal moment krijg je rood en een penalty tegen. Dan krijg je dit soort wedstrijden."