NOS Voetbal • vandaag, 06:22 Ajax-talent Godts over transformatie in Amsterdam: 'Nu staat er echt een team'

1:46 Ajax-talent Godts over transformatie bij Ajax: 'Er is veel veranderd'

Met een heerlijk gevoel werd linksbuiten Mika Godts donderdagochtend wakker. De avond ervoor had hij met Ajax de Rotterdamse Kuip stil gekregen door met 0-2 te winnen van Feyenoord.

Al na 25 minuten stond de eindstand in de Klassieker op het bord. "Het was speciaal", blikt de 19-jarige Belg terug. "Nee, ik was niet echt verrast. We waren er klaar voor. De trainer had ons goed voorbereid met een goed plan. Dat het dan ook lukt, geeft ons veel zelfvertrouwen."

Het was een wereld van verschil met hoe Ajax een half jaar geleden in de Kuip voor de dag kwam, toen het met maar liefst 6-0 verloor. Het was de grootste nederlaag ooit voor de Amsterdammers sinds de invoering van het betaald voetbal in 1956.

Onder leiding van de nieuwe trainer Francesco Farioli heeft Ajax een transformatie ondergaan, zegt Godts. "Er is veel veranderd. We zijn dit seizoen opnieuw begonnen. Nu staat er echt een team op het veld."

ANP Mika Godts (Ajax)

Zelf brak Godts ook definitief door, mede dankzij het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs en het stuklopen van de huurdeal met Kamaldeen Sulemana. Plots was de Belg, in januari 2023 overgekomen van KRC Genk, de enige echte linksbuiten in de selectie.

Nee, voor Ajax is het niet ideaal, zegt hij. "Het is voor een trainer lekker om wat meer opties te hebben." Maar stiekem is het natuurlijk voor hem ook best fijn. "Ik wil zoveel mogelijk spelen. Nu is er niemand anders, dus ik heb meer kans op speeltijd."

Concurrentie mag

Wat zou hij ervan vinden als er in de winterstop nog een concurrent aan de selectie wordt toegevoegd? Hij lacht. "Dat mag altijd. Als ik op de bank beland, dan is dat zo."

Ajax-PSV bij de NOS De aftrap bij Ajax-PSV is zaterdagavond om 18.45 uur. De wedstrijd is bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een korte samenvatting is meteen na de wedstrijd online te zien, een langere bij Studio Sport Eredivisie om 23.07 uur op NPO 1.

Godts houdt zich aan wat hij "zijn plan" noemt. "Dat is heel duidelijk. Ik moet gewoon mijn acties maken, dreigend zijn, goals maken, assists geven." Van druk heeft hij geen last. "Ik weet wel dat er veel van mij verwacht wordt, maar dat is altijd zo bij Ajax. Ik kan nog heel veel leren."

Zo steekt hij veel op van ervaren spelers als Chuba Akpom, Bertrand Traoré en Steven Berghuis. Hoe hij moet afwerken, bijvoorbeeld. Tot nog toe scoorde hij viermaal. "Ik denk dat ik het prima doe, maar ik had er wel al veel meer kunnen maken. Tegen Feyenoord ook weer eentje."

In de 39ste minuut stoomde hij op met alleen nog verdediger Givairo Read voor zich. Hij sneed naar binnen om met rechts de verre hoek te zoeken. Het resulteerde in een rollertje, makkelijk te pakken voor keeper Timon Wellenreuther.

Adviezen

Welke adviezen hij dan na afloop kreeg? "Ze zeiden dat ik misschien toch beter voor de andere hoek had kunnen kiezen. Wat hoger en harder ook. Uit zulke kansen kan ik echt nog veel meer halen dan ik nu doe."

ANP Mika Godts (Ajax)

De linksbuiten spiegelt zich graag aan andere landgenoten die op jonge leeftijd furore maakten bij Ajax, zoals Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Hij hoopt eenzelfde ontwikkeling door te maken. De verdedigers belandden uiteindelijk bij clubs als Arsenal, Tottenham Hotspur en Barcelona. "Het is mooi hoeveel Belgen hier zijn doorgebroken."

Het was dan ook geen moeilijke beslissing om dezelfde stap naar Amsterdam te maken. "Ajax staat er goed op in België. Het wordt toch gezien als een van de grootste clubs, misschien wel van de wereld. Nog steeds. Als wij hier ook speelden met de jeugd, de onder 16, de onder 18... Nee, dat was nooit leuk."

Overeind krabbelen

Ajax krabbelt na het afgelopen rampseizoen weer overeind, ziet Godts. Morgen wacht alweer de tweede topper in vier dagen. Dan kunnen de Amsterdammers thuis het gat met koploper PSV terugbrengen tot 5 punten - met bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Maar aan de titel durft de Belg nog niet te denken. "Kampioen, tweede of derde; daar kijken we nu niet naar. Het komt wel goed."

Want hij weet ook: het goede gevoel dankzij de Klassieker kan zo weer vervliegen als PSV zaterdag toch een maatje te groot blijkt. "Ja", grijnst Godts met bravoure. "Maar daar ga ik niet vanuit."