NOS Voetbal • vandaag, 21:50 Timber beleeft frustrerende Feyenoord-avond, Klaassen zag Ajax controleren

2:01 Timber: 'Ajax had een goed plan en wij vonden de oplossing niet'

Quinten Timber stond er beteuterd bij na afloop van de Klassieker. "Ja, het was een frustrerende avond", bevestigde de Feyenoord-aanvoerder na de 2-0 nederlaag tegen Ajax. In de eigen Kuip nog wel.

Een fikse tegenvaller. Want trainer Brian Priske leek de ploeg juist helemaal op de rit te hebben, gezien de prima optredens tegen Go Ahead Eagles, Benfica en FC Utrecht de afgelopen weken.

Maar dit was toch weer een heel andere wedstrijd, keek Timber terug. "In Lissabon speel je goed, tegen Utrecht speel je goed. Maar daarvoor hebben we ook mindere wedstrijden gespeeld. Het is nog steeds een proces waarin we moeten leren."

Hij liet niet na de hand in eigen boezem te steken. "We kwam snel achter. Door, denk ik, twee onnodige goals. We maakten het daardoor moeilijk voor onszelf. We waren vandaag ook niet goed genoeg aan de bal om genoeg kansen te creëren en het Ajax moeilijk te maken."

Priske vreest Ueda lang te moeten missen Feyenoord-trainer Brian Priske vreest dat hij voorlopig geen beroep kan doen op Ayase Ueda. De Japanse spits viel in de slotfase van de eerste helft geblesseerd uit. "Het ziet er niet goed uit", zei de Deen. "Hij heeft een hamstringblessure. We moeten hem mogelijk een paar weken missen." Ueda begon het seizoen als tweede spits van Feyenoord, achter Santiago Giménez, die ook geblesseerd is. "We verwachten hem pas in december terug", zei Priske over zijn Mexicaanse spits.

De rivaal uit Amsterdam had het bovendien goed voor elkaar, vond Timber. "Ajax was met een goed plan naar De Kuip gekomen. Wij moesten daar een oplossing voor vinden, maar dat is ons als team niet gelukt. We waren niet goed genoeg vandaag, slordig aan de bal en wonnen te weinig de tweede bal. Ajax was beter."

'In control'

Zo ver wilde de glunderende Ajacied Davy Klaassen nog niet gaan, maar: "We waren volledig in control. We hebben het plan van de trainer goed uitgevoerd."

Dat de nadruk daarbij op verdedigen lag, nam hij voor lief. "We speelden tegen een heel goed Feyenoord dat heel goed in vorm is. Als je dan zo'n wedstrijd kunt controleren, ben ik daar heel blij mee. We hebben Feyenoord volledig geneutraliseerd, ja. Ik heb weinig te klagen."

Geen tegengoal bovendien, terwijl vorig seizoen overuren werden gemaakt bij het telraam. "Als je elke wedstrijd twee, drie tegengoals krijgt, wordt het verdomd lastig. Je moet wel een bepaalde stabiliteit hebben. Als je het hele jaar alleen maar clean sheets krijgt, word je waarschijnlijk wel kampioen."

Maar zo ver denken ze nog lang niet in Amsterdam. Eerst maar eens kijken wat het komende zaterdag wordt, als koploper PSV op bezoek komt. Hoe dan ook, de Eindhovenaren zijn gewaarschuwd.

Bus geparkeerd

Feyenoord-trainer Brian Priske complimenteerde de tegenstander. "Ze hebben de bus heel goed geparkeerd. Ze speelden compact en maakten het ons zo moeilijk. Dan heb je kwaliteit nodig, individuele kwaliteit, om de boel open te breken. En een doelpunt om de fans op gang te krijgen."

3:24 Priske baalt van doelpunten Ajax: 'Had in die situaties beter gemoeten'

Over het weifelende optreden van Timon Wellenreuther, die bij de tegentreffers bepaald niet vrijuit ging, deed de Deen luchtig. "De andere spelers hadden het bij die goals ook beter kunnen doen. En een keeper wissel je niet zo snel", aldus de Deen, die international Justin Bijlow nog altijd achter de hand heeft.

"Maar na iedere wedstrijd evalueren we de prestaties van alle spelers, ook van de keeper. We hebben pas tien competitieduels gespeeld. Er kan nog van alles veranderen."