NOS Voetbal • vandaag, 00:14 Ajax in de lift na winst Klassieker? 'Ik zit nog niet heel erg te genieten'

Nee, Henk ten Cate had niet zien aankomen dat Ajax met 2-0 van Feyenoord zou winnen in de Kuip. Maar om nou te zeggen dat hij zich echt heeft vermaakt met het spel van de club die hij in 2006 en 2007 onder zijn hoede had? Dat niet.

Door de verrassende winst in de Klassieker is het in aanloop naar het thuisduel met PSV vanavond (18.45 uur) in Amsterdamse kringen misschien verleidelijk om te denken dat Ajax het moeizame vorige seizoen achter zich heeft gelaten, maar Ten Cate en ook voormalig speler Rafael van der Vaart pleiten toch vooral voor realisme. Het oude Ajax is nog niet terug, zeggen zij.

"Als ik eerlijk ben, zit ik niet heel erg te genieten als ik ze zie voetballen. Ze waren vooral goed in de tegenaanval. Daar scoorden ze twee keer uit. Feyenoord had 60 procent van het balbezit. Dat zegt ook wel iets", aldus Ten Cate.

Hoe dan ook heeft de ploeg van Francesco Farioli zich aardig opgericht dit seizoen. De club staat op de tweede plek in de eredivisie, achter koploper PSV.

Een jaar geleden stond Ajax op de achttiende plaats. Laatste. Ja, uiteindelijk wist de ploeg vorig seizoen nog Europees voetbal veilig te stellen. Maar even daarvoor hadden ze wel de grootste nederlaag ooit geleden sinds de invoering van het betaald voetbal in 1956. In de Kuip won Feyenoord met 6-0.

Dan is een 0-2 winst in de Klassieker een prachtig resultaat, zegt Van der Vaart. Al trapt de oud-Ajacied ook aardig op de rem. "Ik zie nog steeds wel het Ajax van vorig seizoen. Maar we kunnen niet ontkennen dat het best wel meezit steeds. Goaltjes die afgekeurd worden, net buitenspel. Dat dwing je ook gewoon af."

Het "echte Ajax-voetbal" - "aanvallend spel, met veel creativiteit, mooie acties van buitenspelers" - ziet Ten Cate nog niet terug. "Farioli kiest voor een andere strategie, voor resultaat. En ik begrijp dat wel. Vorig seizoen was het natuurlijk heel erg veel minder. Als je met een straatlengte achter PSV, Feyenoord en ook Twente en AZ eindigt, moet je iets anders doen."

ANP Henk ten Cate was in 2006 en 2007 coach van Ajax, maar wist geen landstitel te veroveren

Dat doet Farioli onder meer door veelvuldig te rouleren. Zo probeert de Italiaanse coach de fitheid van zijn selectie op peil te houden tijdens een moordend speelschema. "Daar zou ik niet blij mee zijn", zegt Van der Vaart. "Maar je ziet het bij Ajax: ze zijn toch tevreden met hem. Als je wint, heb je vrienden."

Nog even over die gewonnen Klassieker. "In algemene zin was het een hele slechte pot eigenlijk", zegt Van der Vaart. "De eerste helft was Ajax gewoon goed, de tweede helft sloeg nergens meer op. Maar ze voetballen tenminste weer echt als een team, alles doen ze gezamenlijk. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor."

Ten Cate wil Ajax-aanvoerder Jordan Henderson nog even uitlichten. "Die speelde heel goed. Hij toonde echt leiderschap. Sprak de spelers toe, gaf complimenten voor verdedigende acties."

Henderson speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen, vindt ook Van der Vaart. Maar hij pikt een andere middenvelder eruit: Kenneth Taylor, de maker van de 0-1. "Ik weet niet wat-ie gevreten had, dat was niet normaal. Hij was de motor van het elftal. Hij blééf maar gaan."

Van der Vaart heeft een pluim over voor Farioli, vanwege de beslissing om Remko Pasveer (bijna 41 jaar oud) te verkiezen boven Diant Ramaj. "Kijk, voor mij was het ook raar dat-ie koos voor zo'n oude keeper. Maar hij is toch wel erg belangrijk gebleken. Hij spreekt de taal, straalt rust uit, is geen showkeeper. Ook al ben je 104 jaar... als je die ballen eruit houdt, dan is het toch goed?"

Vanavond wacht de tweede topper in vier dagen, tegen PSV. "Ajax heeft natuurlijk een giga-boost gekregen", zegt Ten Cate. "Maar ze zijn ook best diep gegaan tegen Feyenoord, terwijl PSV rust heeft gehad. Ja, normaal gesproken wint PSV, maar het zou voor de competitie leuk zijn als Ajax wint. En heel stiekem hoop ik daar ook op."

"Tuurlijk maakt Ajax een kans", zegt Van der Vaart. "We moeten erop hopen dat PSV denkt: dat doen we wel even. Maar goed, in het voetbal kan het heel snel gaan. Door die wedstrijd tegen Benfica praatten we over Feyenoord, nu praten we weer over Ajax. Alles wat ik nu zeg, kan zaterdagavond alweer helemaal nergens op slaan."

