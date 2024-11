ANP Francesco Farioli

NOS Voetbal • vandaag, 15:49 Ajax-trainer Farioli verwacht open wedstrijd, maar noemt PSV de favoriet

Ajax heeft de ene topper nog niet achter de rug of de volgende dient zich alweer aan. In de overtreffende trap zelfs, want de wedstrijd tegen PSV zaterdagavond is het een duel tussen de nummers twee en één van de eredivisie.

Dat de landskampioen uit Eindhoven ook dit seizoen weer de boventoon voert, was wel voorzien, maar dat Ajax na het voorbije rampjaar, waarin maar ternauwernood Europees voetbal werd gehaald, weer zo snel bij de top zou aanhaken, hadden toch minder voetbalvolgers verwacht.

De nieuwe trainer Francesco Farioli heeft het echter voor elkaar gekregen, ook al is het op een stevige defensie gebaseerde spel misschien niet helemaal des Ajax'. Maar daar malen ze op dit moment niet om, zeker niet na de 2-0 zege van afgelopen woensdag op het vooraf tot favoriet bestempelde Feyenoord. In Rotterdamse Kuip nog wel.

Verrast door de bus

Daarna werd de spelersbus bij de Arena werd opgewacht door blije supporters. "Dat was een aangename verrassing", beaamt Farioli op de persconferentie in aanloop naar het duel met PSV. "Het was natuurlijk voor iedereen een speciale avond. Het was mooi om hun passie voor de club te zien en dat ze de spelers dankbaar waren voor wat ze hadden gepresteerd. Een heel mooi moment."

De Italiaan hamert altijd op het collectief, maar heeft het ook vaak over de 'attitude', de houding, van zijn spelers. "Een veelomvattend woord. Het gaat om de bereidheid om te strijden en ook pijn te lijden en in staat te zijn om op de juiste wijze reageren op problemen. Normale dingen, zou je kunnen zeggen, maar die zijn soms het moeilijkst."

Davy Klaassen staat misschien wel model voor die 'attitude'. De middenvelder keerde afgelopen zomer min of meer bij toeval voor de tweede keer terug bij Ajax, maar het heeft er veel van weg dat hij met zijn vechtersmentaliteit de 'missing link' was in het elftal van Farioli.

Pro Shots Francesco Farioli en Davy Klaassen tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord

"Dat is inderdaad een reden - niet de enige - waarom we hem er graag bij wilden hebben. Maar woensdag lieten meer spelers dat zien. Ik heb in dat verband Akpom al een paar keer genoemd. Hij had al een paar wedstrijden niet meer in de basis gestaan, maar speelde tegen Feyenoord zowel aanvallend als verdedigend erg sterk. Hij hielp het team enorm goed."

PSV favoriet

Door de zege op de rivaal uit Rotterdam, en vooral ook de overtuigende manier waarop, lijken de kansen op succes tegen PSV gestegen te zijn. Temeer daar de Amsterdammers in eigen huis spelen. Maar over de favorietenrol is Farioli duidelijk: "PSV!"

"We hebben het over een ploeg die vorig seizoen 35 punten meer had dan wij en een doelsaldo van plus 90. Ze pakten meer dan verdiend de titel. Wij zitten in een heel bijzondere week, met de - op papier - twee grootste wedstrijden vlak achter elkaar."

"Natuurlijk hebben wij een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd in Rotterdam. Maar we hebben ook maar weinig tijd gehad om ons voor te bereiden op een ploeg die daar een hele week voor heeft gehad", aldus de coach, die een open wedstrijd verwacht zaterdagavond.

Hij roemt de goed georganiseerde tegenstander, waar iedereen weet wat-ie moet doen. "We weten dat zij goede spelers hebben, met snelheid en het vermogen de ruimtes te vinden. Ze hebben ook inmiddels, geloof ik, al zestig wedstrijden op rij gescoord en krijgen maar weinig goals tegen. Wij zullen sterk moeten zijn in de duels."