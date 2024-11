ANP Peter Bosz

Bosz reist met lef en plezier af naar Ajax: 'Wie voert filosofie het beste uit?'

Feyenoord had geen schijn van kans tegen Ajax, concludeerde PSV-trainer Peter Bosz na de Klassieker afgelopen woensdag. En dus is Bosz op zijn hoede voor het duel met de Amsterdammers zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena.

"Het verraste mij wel dat Feyenoord geen antwoord had op de manier van spelen van Ajax. Omdat ze het de laatste weken oprecht goed deden. Dan zie je hoe moeilijk het is om zaken te voorspellen. Feyenoord zat in een heel goede fase en ik vond dat ze kansloos waren tegen Ajax."

Bosz had ook lol gehad, om de onkunde van de voetbalmedia. "Jullie hebben allemaal een mening vóór die wedstrijd. En als het op papier staat is het leuk om terug te lezen, omdat er helemaal niets van klopte. Feyenoord zou eroverheen gaan, 6-0 werd gezegd. En dan zie je de wedstrijd zich zo ontvouwen. Natuurlijk wordt Ajax geholpen door twee snelle goals, maar ik vond ze ook gewoon goed spelen."

Het PSV-strijdplan voor de wedstrijd tegen Ajax verandert er niet door. "Mijn ploegen moeten voor 95 procent altijd hetzelfde spelen. Voor vijf procent probeer je dan mee te nemen wat een tegenstander gaat doen", aldus Bosz.

Topwedstrijd

Wat hij van Ajax-coach Francesco Farioli verwacht? Dat is moeilijk te zeggen. "Zo onvoorspelbaar dat hij bijna voorspelbaar gaat worden. In de praktijk doet vrijwel iedere trainer iets anders tegen ons. Zaken die je van tevoren niet verwacht."

"Ajax is niet waar ik vind dat Ajax moet zijn. Maar ze zijn op de goede weg. Je ziet meer stabiliteit en meer vertrouwen", maakt Bosz de vergelijking met vorig seizoen. Ajax-PSV is hoe dan ook "een topwedstrijd", vindt hij.

En dus reist Bosz zaterdag "met veel plezier" naar Amsterdam. Met lef ook: "Dat hebben we altijd. Zelfvertrouwen is er ook als je alle tien de wedstrijden gewonnen hebt", zegt Bosz, immer vasthoudend aan zijn voetbalfilosofie. "Mensen vermaken, dominant voetballen. Die filosofie zal ik altijd blijven aanhangen. Maar de manier waarop je dat wilt uitvoeren is voor elke wedstrijd anders."

Filosofen

In Farioli treft Bosz een trainer die net zo smult van de grote denkers uit de voetbalwereld. De Italiaanse Ajax-coach bestudeerde Cruijff - net als Bosz -, schreef een paper over de esthetiek van het voetbalspel en verdiepte zich ook in filosofie in het algemeen.

"Cruijff was eigenlijk ook een filosoof", zegt Bosz. "Hoe hij voetbal benaderde en het uitlegde... Uiteindelijk heeft hij altijd gelijk gehad. In die zin kijk ik ook graag naar Pep Guardiola, wat die man met zijn elftallen doet."

Wat betreft de afwezigen heeft Bosz nog geen nieuws te melden. Kortaf: "Er komt niks terug en er komt niks bij."

PSV moet het tegen Ajax nog doen zonder Joey Veerman en Jerdy Schouten, maar daar staat Bosz niet lang bij stil. Zolang de scherpte er maar is, meent hij. Daar ontbrak het nog weleens aan in de eerste tien gewonnen wedstrijden van de competitie. "Ik vind dat we niet goed begonnen zijn aan het seizoen, als je het over die scherpte hebt. Maar de laatste weken zie ik een andere ploeg in de wedstrijden en op de training staan."

Zaterdag om 18.45 uur is scherpte gevraagd tegen Ajax. En verder draait het om de filosofie. Bosz: "Wie gaat die filosofie het beste uitvoeren?"