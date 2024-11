NOS Voetbal • vandaag, 22:45 PSV-uitblinker Tillman was kwaad op zichzelf na Ajax: 'Laten zien wat ik kan'

"Met de juiste mentaliteit, intensiteit en kwaliteit in ons team zouden we altijd attractief voetbal moeten spelen. En dat hebben we vandaag gedaan."

Als je PSV-trainer Peter Bosz midden in de nacht wakker maakt, is de kans groot dat die woorden vloeiend uit zijn mond rollen. Na de klinkende 4-0 overwinning op Girona in de Champions League was het niet de coach die het zo verwoordde.

Verlegen toon

Het waren de woorden van uitblinker Malik Tillman, uitgesproken op bescheiden, bijna verlegen toon. Met een goal en een assist (waar dat er meer hadden kunnen zijn) wiste hij de herinnering aan zijn ongelukkige rol in de topper tegen Ajax een beetje uit.

"Na die wedstrijd van zaterdag tegen Ajax was ik heel erg kwaad op mezelf, aldus Tillman. "Ik moest wel een reactie tonen na het afgelopen weekend. Ik ben heel blij met hoe ik vanavond gespeeld heb. En ik hoop dat er meer mensen blij mee zijn."

2:15 PSV-coach Bosz rekende op reactie na Ajax: 'Mensen behoorlijk in de war, ik niet'

Trainer Bosz zat een stuk rustiger op de bank dan zaterdagavond in Amsterdam. "Iedereen was behoorlijk in de war hè, heb ik gelezen en gehoord. Ik niet nee. Van één nederlaag na zoveel overwinningen? Ik teken daarvoor. Maar je moet wel reageren."

"Volgens mij was het Ryan (Flamingo, red.) die naast me zat en zei: 'Een topploeg verliest nooit twee keer achter elkaar. Dat vind ik ook, want dat heeft hij natuurlijk van mij gehoord. Dan moet je het alleen wel waarmaken. En dat hebben we gedaan vandaag."

Voetje in het veld?

De 1-0 viel na een inworp van Tillman die meer dan dertig meter verder door Ryan Flamingo in het doel werd gewerkt. In de herhaling leek Tillman echter misschien net binnen de lijnen te hebben gestaan. "Ik heb de video gezien", zegt Tillman met een besmuikte glimlach. "En mij is verteld dat ik net binnen de lijnen stond. Zolang de VAR niets zegt, telt die goal gewoon."

NOS Staat zijn voet voor of op de lijn? Malik Tillman slingert inworp voor het doel voor 1-0 van PSV.

Dat uitgerekend hij de bal in handen nam, was geen toeval. "Tijdens het trainingskamp hebben we een wedstrijdje gedaan wie het verste kon ingooien. En dat heb ik gewonnen..."

Afgekeurde goal

Wellicht kan dat moment worden weggestreept tegen de fraaie treffer van invaller Ismael Saibari, die na ingrijpen door de VAR werd afgekeurd. "Ik begreep het niet", aldus Bosz. "De vierde man bleef heel rustig en vertelde dat er iemand op een voet zou hebben gestaan. Ik kijk natuurlijk door een PSV-bril, maar vond het wel heel zwaar gestraft."

NOS Ismael Saibari staat per ongeluk op de voet van Ladislav Krejci in aanloop naar zijn treffer.

De gedroomde revanche voor Saibari, die een slecht optreden tegen Ajax moest bekopen met een plek op de bank, ging dus niet door. De gedroomde zege wel.

"Durven dromen van zo'n zege deden we wel", aldus Guus Til droogjes. "Maar je moet het ook maar doen, hè?"

Recordzege (soort van)

De 4-0 tegen Girona was ook nog eens de grootste zege van PSV in het hoofdtoernooi van de Champions League. De laatste keer dat PSV met vier goals verschil won in de hoofdfase van de Europa Cup I was in 1990, toen Romario (hattrick) Steaua Boekarest alle hoeken van het veld liet zien (5-1).

1:26 Til wil niets weten van revanche na Ajax: 'Niet groter maken dan het is'

"Recordzege?", herhaalt Til verbaasd. "Dat wist ik niet eens. In de eerste helft stonden we verdedigend niet eens heel goed. Zij hadden heel veel positiewisselingen en daar hadden we een beetje moeite mee. Maar dat is tegelijk ook hun zwakte, want als ze de bal verliezen kunnen ze hem in de counter om de oren krijgen."

Van een revanche na de nederlaag tegen Ajax wil Til niks weten. "Kom op, we verliezen één keer. Ajax-uit is een wedstrijd die je gewoon kunt verliezen. We moeten dat ook niet groter maken dan het is."

Sleutel

Tegen Ajax verloor PSV de slag op het middenveld. Tegen Girona speelde juist die linie de sterren van de hemel. Tillman, die terugkeerde op zijn vertrouwde positie als aanvallende middenvelder, voorop.

De sleutel vond trainer Bosz bij Mauro Junior. Het Braziliaanse multitalent nam de rol van controleur op zich en deed dat met verve. "We weten wat we kunnen. Het is alleen zaak om dit elke wedstrijd te doen en dat is niet zo makkelijk."

1:15 Multifunctionele Mauro Junior blijkt sleutel op middenveld PSV: 'Weten wat we kunnen'

Trainer Bosz kan in ieder geval tevreden gaan slapen. "Het was een echte ouderwetse Champions League, met het publiek er vol achter. Ik heb genoten."