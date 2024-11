ProShots Justin Bijlow tegen AZ

NOS Voetbal • vandaag, 13:02 • Aangepast vandaag, 16:53 Priske: 'Vanuit menselijk oogpunt is nieuwe blessure zwaar voor Bijlow'

Justin Bijlow staat woensdagavond niet op doel bij Feyenoord in het Champions League-duel met RB Salzburg. De kans is groot dat hij de volgende competitiewedstrijd tegen Almere City ook moet missen.

Feyenoord meldt dat de 26-jarige met "lichte klachten" kampt. De blessuregevoelige Bijlow had de afgelopen jaren te maken met diverse blessures.

Afgelopen zaterdag tegen AZ (3-2 zege) keerde Bijlow juist terug onder de lat. Trainer Brian Priske had in de eerste wedstrijden van het seizoen de voorkeur gegeven aan Timon Wellenreuther, maar de Duitser verloor zijn plek na een aantal fouten. Het is waarschijnlijk dat Wellenreuther deze week de kans krijgt om zich te revancheren.

'Iets opgepikt'

Priske: "Helaas heeft Bijlow iets opgepikt in de wedstrijd afgelopen zaterdag. Wat de keeper precies heeft, wil Priske niet zeggen, wel dat het "een nieuwe blessure" is en dat hij niet verwacht dat het "een zware blessure" is. "Vanuit een menselijk oogpunt is dit. gezien zijn verleden met blessures, zwaar voor hem."

Spijt van zijn keeperswissel heeft Priske niet: "Ik heb die beslissing genomen, omdat ik dacht het nodig was en daar sta ik nog steeds achter. Justin had al vier maanden training achter de rug, alles meegedaan, op volle kracht, toen we hem zaterdag opstelden. Waarom hij dan toch weer geblesseerd raakt, is een vraag die ik niet kan beantwoorden."

Knop snel omgezet

Dat door de blessure van Bijlow de door hem gepasseerde Wellenreuther tegen Salzburg het doel moet verdedigen, noemt Priske "het resultaat van topsport". "Wat dit mentaal met hem doet, zullen we morgenavond zien. Ik heb de afgelopen dagen goede gesprekken met Timon gevoerd. Hij lijkt er mentaal goed voor te staan."

ANP Wellenreuther was na enkele fouten zijn plek kwijtgeraakt, maar mag nu toch weer keepen

De Duitse keeper raakte zijn basisplaats kwijt nadat hij bij de 0-2 nederlaag tegen Ajax bij beide goals in de fout ging. "Timon weet dat het duel tegen Ajax voor hem pittig is verlopen, dat heeft hij zelf ook gezegd", vervolgt Priske.

"Hij snapte de beslissing om Justin te laten keepen en heeft de knop snel omgezet. Hij heeft het team gesteund tegen AZ, stond te juichen langs de lijn bij onze doelpunten. Dat zegt alles over zijn mentaliteit."

"Het is nu weer aan hem om zijn kwaliteiten te tonen. Een beter podium dan de Champions League daarvoor is niet denkbaar."

Feyenoord-RB Salzburg bij de NOS De aftrap van de wedstrijd Feyenoord-RB Salzburg in de vierde speelronde van de Champions League is woensdag om 21.00 uur. Het duel is via een rechtstreeks verslag op NPO Radio 1 te volgen en via een liveblog op NOS.nl of in de NOS-app.

Feyenoord hoopt na de overwinningen op Girona (2-3) en Benfica (1-3) tegen RB Salzburg de derde zege op rij te boeken in de Champions League. Bij de Oostenrijkers staat de Nederlander Pepijn Lijnders voor de groep.

RB Salzburg schakelde in de play-offs FC Twente uit over twee wedstrijden: 4-5. In de competitiefase wacht de ploeg van Lijnders nog op de eerste zege na nederlagen tegen Sparta Praag (3-0), Stade Brest (0-4) en Dinamo Zagreb (0-2).

Bovendien beschikt Salzburg over een waslijst aan afwezigen. Stefan Bajcetic en Mads Bidstrup zijn ziek. Lijnders kan ook geen beroep doen op Amar Dedic, Fernando, Takumi Kawamura, Bryan Oko en Moussa Yeo. Doelman Alexander Schlager is geschorst. Lucas Gourna-Douath, Maurits Kjaergaard en Petar Ratkov vormen nog een vraagteken voor het duel in De Kuip.

Niets te verliezen

De weer fitte Oostenrijkse Feyenoord-verdediger Gernot Trauner verwacht desondanks geen makkelijk avondje tegen zijn landgenoten. "Salzburg heeft tot nu toe drie keer verloren, ze moeten wat. Ik verwacht dat ze agressief zullen spelen en hoog druk gaan zetten. Ze hebben niets te verliezen."

Dat Feyenoord met een zege op de Oostenrijkers een grote stap richting de volgende fase in de Champions League maakt, neemt Trauner voor kennisgeving aan: "Maar we staan er goed voor, vooral door de uitzege op Benfica. Ik denk niet dat veel mensen dat hadden verwacht."

Beide Feyenoord zijn middenvelders Antoni Milambo en Calvin Stengs niet inzetbaar, maar verdediger Jordan Lotomba wel.