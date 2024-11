ANP

NOS Voetbal • vandaag, 12:08 Spitsenprobleem bij Feyenoord: ook Ueda dit kalenderjaar niet meer in actie

Ayase Ueda komt de rest van dit kalenderjaar niet meer in actie, zo meldt Feyenoord. De Japanse spits liep vorige week woensdag een blessure op aan zijn bovenbeen in het eredivisieduel met Ajax (0-2).

Daarmee zitten nu op papier de eerste twee spitsen van de Rotterdammers in de ziekenboeg. Eind september raakte Santiago Gimenez geblesseerd, eveneens aan zijn bovenbeen. Feyenoord schatte toen dat het de Mexicaan zo'n drie maanden kwijt zou zijn. In dat geval komt ook Gimenez pas in 2025 weer in actie.

Als vervanger van Gimenez was Ueda dit seizoen goed voor drie goals in de eredivisie en één in de Champions League.

Julián Carranza

Naar verwachting is de Argentijnse derde keus Julián Carranza tot de winterstop de eerste spits van Feyenoord. Hij kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Amerikaanse Philadelphia Union, nadat hij daar goed was geweest voor 35 goals in 79 competitiewedstrijden.

Afgelopen zaterdag stond de 24-jarige Carranza al in de basis in de eredivisiewedstrijd tegen AZ (3-2 winst). Hij scoorde daarin niet, maar gaf wel een assist. Vorige maand maakte de Argentijn eredivisiegoals tegen Go Ahead Eagles en FC Utrecht

ANP Julian Carranza