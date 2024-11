ANP

NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Feyenoord buigt achterstand tegen AZ in mum van tijd om in zege

Met Justin Bijlow voor het eerst dit seizoen op doel heeft Feyenoord drie dagen na het gevoelige verlies in de Klassieker de rug gerecht in de topper tegen AZ. De Rotterdammers kwamen in een tijdbestek van enkele minuten terug van een 0-1 achterstand. Het werd uiteindelijk 3-2.

De ploeg van coach Brian Priske staat nu vierde in de eredivisie, met evenveel punten als FC Utrecht en een wedstrijd meer gespeeld. AZ ziet de achterstand op de top groeien.

NOS

Voor Feyenoord was het zaak om na de nederlaag tegen Ajax (0-2) het goede gevoel van voor die woensdag in Amsterdam terug te krijgen. Daarvoor wonnen de Rotterdammers achtereenvolgens van Girona (2-3), FC Twente (2-1), Go Ahead Eagles (1-5), Benfica (1-3) en FC Utrecht (0-2).

Parrott opent score voor AZ

De Rotterdammers maakten in het eerste half uur het spel tegen AZ, maar konden niet imponeren en creëerden weinig grote kansen. Alleen Luka Ivanusec was dicht bij een goal met een leep schotje.

AZ waagde zich een keer naar voren, Feyenoord-verdediger Thomas Beelen verloor David Møller Wolfe uit het oog en die gaf Troy Parrott een niet te missen kans: 0-1.

Pro Shots

Met die voorsprong wipte AZ virtueel over Feyenoord heen in de eredivisie en via Sven MIjnans kregen de bezoekers zelfs een kans op de 0-2. De middenvelder kopte van dichtbij over.

Ommekeer na rust

Feyenoord modderde aanvankelijk voort, maar was toch in staat tot een ommekeer. Een voorzet van Igor Paixão werd door David Møller Wolfe in de 61ste minuut in eigen doel gewerkt en twee minuten later schoof Ivanusec bij zijn eerste basisplaats in de eredivisie sinds 10 augustus de 2-1 binnen.

Zo sloeg de stemming in De Kuip opeens helemaal om. Feyenoord-invaller Ibrahim Osman maakte er met een halve omhaal 3-1 van en AZ-invaller Mexx Meerdink tikte de late aansluitingstreffer binnen. Dichterbij kwam AZ niet. De Alkmaarders hebben al zeven wedstrijden (in alle competities) niet gewonnen.