NOS Voetbal • vandaag, 22:04 AZ verspeelt 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles en wint weer niet

4:50 Bekijk de samenvatting van AZ - Go Ahead Eagles

AZ heeft in de eredivisie in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen gegeven tegen Go Ahead Eagles. Kort voor tijd maakte de ploeg uit Deventer er nog 2-2 van.

Zo pakte AZ voor het eerst in vijf wedstrijden een punt. De ploeg verloor de laatste vijf wedstrijden (drie in de eredivisie en twee in de Europa League), maar zal toch een zuur gevoel overhouden aan de avond.

Door de puntendeling blijft AZ zesde, met zeventien punten uit tien wedstrijden. De Eagles staan nu op plek acht, met veertien punten na tien wedstrijden.

NOS

De eerste grote kans van de wedstrijd was na twaalf minuten voor de thuisploeg. Ernest Poku haalde uit met links, maar doelman Luca Plogmann redde met zijn voet. Enkele minuten later stoomde Poku opnieuw op richting het doel van de Duitse keeper, maar nu mikte hij net naast de paal.

Ook Go Ahead liet zich niet onbetuigd. De ploeg van trainer Paul Simonis kwam een aantal keren dreigend in de buurt van het Alkmaarse doel, maar miste net de precisie om tot echt grote kansen te komen.

Parrott breekt de ban

Na 35 minuten kreeg AZ een strafschop. Joris Kramer van Go Ahead sloeg de bal met een vuist weg en dus kon scheidsrechter Richard Martens niks anders doen dan de bal op de stip leggen. Troy Parrott benutte het buitenkansje feilloos: 1-0.

Uiteindelijk zullen beide ploegen niet ontevreden zijn geweest, want Kramer kwam er zonder (rode) kaart vanaf.

0:47 Eagles-verdediger Kramer slaat bal met hand weg: geen rood, wel strafschop AZ

Drie minuten na rust vergrootte de thuisclub de marge naar twee. Denso Kasius, die speelde voor de geblesseerde Ruben van Bommel, schoot een passje van Parrott hard en zuiver binnen: 2-0.

Twee minuten later was die comfortabele marge alweer verdwenen. Gerrit Nauber kopte een corner van Jakob Breum hard tegen de touwen en bracht de spanning zo weer terug. Nauber maakte acht minuten later een harde overtreding op Kasius door vol op zijn voet te gaan staan, maar net als bij de handsbal van Kramer hield de scheidsrechter een kaart op zak.

Spannende slotfase

Daarna kregen beide ploegen kansen. Victor Edvardsen schoot namens Go Ahead Eagles te wild in toen hij de bal kreeg van Oliver Antman, Kasius schoot voorlangs uit een Alkmaarse counter.

AZ leek dus stand te houden, maar vijf minuten voor tijd kreeg de ploeg van Martens toch het deksel op de neus. Edvardsen gleed een voorzet van Antman diagonaal binnen: 2-2.

ProShots Edvardsen redde een punt voor de club uit Deventer

Scheidsrechter Martens leek AZ daarna nog aan een uitgelezen kans te helpen, hij legde de bal in de negentigste minuut op de stip na een vermeende overtreding van Nauber op invaller Mexx Meerdink. Maar na tussenkomst van de VAR werd die penalty teruggedraaid.

Mats Deijl maakte in blessuretijd nog bijna de 2-3, maar een zesde nederlaag op rij bleef de Alkmaarders bespaard.