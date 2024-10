Reuters AZ kan net geen punt weghalen uit Londen

NOS Voetbal • vandaag, 23:03 AZ komt goed voor de dag tegen B-ploeg van Tottenham, maar verliest nipt

AZ heeft in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur gestreden voor wat het waard was, maar de Alkmaarse ploeg ging in Londen wel met 1-0 onderuit in de Europa League.

"We hadden met minimaal een punt hier weg moeten gaan. Er zat veel meer in dan een nederlaag", zei AZ-aanvaller Ernest Poku na afloop.

Aanvoerder Jordy Clasie was het met hem eens. "Daarom was er een grote teleurstelling in de kleedkamer. Natuurlijk speel je tegen een goede ploeg en is dit geen schande. Maar je wil meer als voetballer. We verliezen nu vijf keer op rij, dus we moeten niet teveel aan de positieve punten denken."

Rustig blijven

De verwachtingen van AZ waren van tevoren niet erg hoog. De nummer zeven van de Premier League staat nu eenmaal veel hoger aangeschreven dan de nummer vijf in de eredivisie. Toch zag trainer Maarten Martens voor het duel kansen als AZ rustig zou blijven in Londen.

De hoop dat er punten waren te behalen, groeide voor de wedstrijd toen Tottenham met een veredeld B-elftal op de proppen bleek te komen. Oud-Vitesse-spits Dominic Solanke en Micky van de Ven bleven bijvoorbeeld op de bank. Toch stond er met James Maddison, Richarlison en Timo Werner genoeg kwaliteit op het veld.

Goed begin AZ

De spelers van de Alkmaarse club deden precies wat trainer Martens van hen gevraagd had. Op de tribune zagen Mark van Bommel en Bert van Marwijk hoe het team van zoon en kleinzoon Ruben van Bommel rustig bleef en behoorlijk stand hield. Ze zagen zelfs dat AZ goede kansen kreeg.

Denso Kasius slingerde een voorzet voor het doel, maar drie AZ'ers konden de bal er niet inlopen. Daarna kreeg Penetra ook nog een grote kans met een goede kopbal, maar de linkerhand van Fraser Forster voorkwam een achterstand voor Tottenham.

Toch zullen Van Bommel en Van Marwijk niet blij zijn geweest: Van Bommel junior moest al na twaalf minuten het veld verlaten met een blessure.

Reuters De redding van Forster

AZ gaf niet heel veel weg in Londen, maar moest wel even vrezen toen Werner een enorme mogelijkheid kreeg. De Duitser kon alleen met een slap rolletje keeper Jayden Owusu-Oduro niet verrassen.

Penalty Tottenham

Toch kwam Tottenham op voorsprong in de wedstrijd en daarbij kreeg het hulp van Maxim Dekker. De verdediger van AZ besloot een tackle van achteren in te zetten op Lucas Bergvall. De Zweed ging vervolgens neer in het strafschopgebied.

Een penalty volgde. Na wat geruzie eiste Richarlison de strafschop op en de Braziliaan schoot de bal hard door het midden raak.

Reuters Richarlison schiet de 1-0 raak

De ploeg van Martens moest daardoor aan de bak. AZ heeft met Fenerbahçe, AS Roma en Galatasaray nog zware tegenstanders op het programma staan en aangezien er tot nu toe alleen van Elfsborg werd gewonnen (3-2), was een punt bij de Spurs geen overbodige luxe.

Daarvoor kreeg het nog wel een enorme kans. Voormalig Tottenham-aanvaller Troy Parrott stuurde Mayckel Lahdo alleen op doelman Forster af en moest voor de 1-1 zorgen, maar de Zweed bleef niet koel genoeg en schoot recht op de handen van de Spurs-doelman.

'Je moet jezelf belonen'

Met Mayckel kregen we inderdaad een 100 procent-kans. En dan moet je gewoon scoren. Dat is het verschil tussen Tottenham en ons vandaag. Als je mee wil doen op dit niveau, moet je zorgen dat we scoren en het achterin ook dichthouden. Daarin moeten we echt groeien", aldus Clasie.

Rode kaart Møller Wolfe

Een slotoffensief van AZ bleef uit, ook doordat de Alkmaarders de wedstrijd met tien man af moesten maken. David Møller Wolfe kreeg, voor een heel lichte overtreding, zijn tweede gele kaart en kon eerder de kleedkamers opzoeken.

Reuters Møller Wolfe moet het veld verlaten met een rode kaart