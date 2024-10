Reuters De Williams-broertjes vieren hun treffer

NOS Voetbal • vandaag, 22:54 Athletic Club krijgt taai AZ pas laat op de knieën in Europa League

AZ is niet bestand gebleken tegen de heksenketel van Bilbao. De Alkmaarders toonden zich een taaie tegenstander, maar leden in de tweede speelronde van de vernieuwde Europa League alsnog een 2-0 nederlaag bij Athletic Club.

De bezoekers moesten toezien hoe een kwartier voor tijd Iñaki Williams een voorzet van zijn jongere broer Nico verzilverde. Oihan Sancet bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 2-0.

Voetballen in het met bijna 54.000 gepassioneerde Basken gevulde elf jaar oude San Mamés, is geen sinecure. Ook AZ ervaarde dat tegen de huidige nummer vijf uit La Liga. De laatste club die met een overwinning uit Bilbao vertrok was Atlético Madrid, dat eind augustus met 0-1 won.

Versterking middenveld

Om het middenveld te versterken had AZ-trainer Maarten het elftal dat afgelopen zondag thuis tegen FC Utrecht (1-2) de eerste nederlaag van het seizoen had geleden, op één plek gewijzigd. Zico Buurmeester begon in de basis ten koste Jayden Addai, waardoor AZ zonder een echte rechtsbuiten speelde.

De wedstrijd was amper begonnen of AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro zag al een een harde uithaal van linksback Yuri Berchiche boven zich op de lat uiteen spatten. AZ antwoordde in de twaalfde minuut met een afstandsschot van Ruben van Bommel, dat met de nodige moeite werd gepareerd door Julen Agirrezabala, de tweede keeper van de thuisclub.

AFP Fans van Athletic

Het lukte AZ aanvankelijk nauwelijks om van eigen helft af te komen. Dat was het gevolg van de aanhoudende druk van het louter met voetballers met Baskische wortels spelende Athletic, dat de Europese campagne was begonnen met een 1-1 gelijkspel bij Roma. AZ startte met een 3-2 thuiszege op Elfsborg.

Toch kwamen de Alkmaarders niet echt in de problemen, al werden ze zelf ook nauwelijks gevaarlijk. Van de gebroeders Iñaki (30) en Nico Williams (22) - een van de uitblinkers bij kampioen Spanje op het EK afgelopen zomer - op de flanken had AZ aanvankelijk weinig te vrezen. Het hoefde alleen op te passen voor af en toe een schot van Berchiche.

Vlak voor rust kreeg de ploeg van Martens zelf onverwacht een aardige mogelijkheid, maar Buurmeester zag de links van hem vrijstaande Van Bommel niet en produceerde een ongevaarlijk rollertje.

AFP Sven Mijnans zet zich schrap

In de tiende minuut van de tweede helft kwam de bal wel bij Van Bommel, nadat Mijnans zijn eigen balverlies had gerepareerd door Nico Williams de bal te ontfutselen. Het schot van de aanvallende middenvelder ging net naast. Aan de andere kant wierp Alexandre Penetra zich voor een schot van de jongste Williams.

Naarmate de tweede helft vorderde, concentreerde AZ zich steeds meer op tegenhouden en een Spaans doelpunt voorkomen. Da lukte lange tijd. Spits Gorka Gurutzeta knalde van dichtbij over, Iñaki Williams punterde vlak daarna naast, maar in de 72ste minuut ging het dan toch mis voor AZ.

Alsnog twee goals

Slordig balverlies van Penetra op het middenveld bezorgde de bal op links bij Nico Williams die er vandoor ging en zijn acht jaar oudere broer voor het doel op maat bediende: 1-0.

Vijf minuten voor tijd werd de marge verdubbeld. Uitblinker Nico Williams, die niet meer was te stoppen, dolde na een versnelling op links de voor Maikuma ingevallen Denso Kasius. AZ-doelman Owusu-Oduro redde in eerste instantie nog, waarna Sancet de rebound alsnog binnentikte voor 2-0.

En zo bleef AZ in z'n tweehonderdste Europese wedstrijd ondanks taai verzet toch met lege handen staan.