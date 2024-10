NOS Maarten Martens

NOS Voetbal • vandaag, 21:06 Martens wil dat AZ niveau grote tegenstanders aantikt: 'Koel blijven tegen Spurs'

Na vier nederlagen op rij verwacht AZ-coach Maarten Martens geen wonderen in Londen. Toch kan de uitwedstrijd tegen Tottenham Hostpur in de Europa League morgenavond heel veel betekenen. "Het kan een enorme boost geven als je hier morgen een resultaat behaald. Maar zondag is die kans er ook weer."

Achtereenvolgens verloor AZ van FC Utrecht (1-2), Athletic Club (2-0), Fortuna Sittard (1-0) en PSV (1-2). Het zorgt voor chagrijn in Alkmaar. De ongeslagen reeks waarmee de Alkmaarders het seizoen begonnen, lijkt al bijna vergeten.

"De laatste weken waren natuurlijk lastig", vertelt Martens in Londen. En juist dan wacht morgen (21.00 uur) Spurs-uit. "Deze tegenstanders in Europa dagen ons enorm uit, PSV deed dat zaterdag ook. Wij moeten ons daaraan aanpassen, dat niveau ook aantikken. We gaan morgen zien of we daar al stappen in hebben gezet."

Twijfels zijn nauwelijks te bespeuren bij de 40-jarige trainer. Hij houdt stevig vast aan de ingezette weg. "We moeten investeren, resultaten komen niet aanwaaien. We moeten blijven geloven in de speelwijze. We hebben goede spelers met de juiste kwaliteiten."

Het gaat te vaak mis op details, vindt de Belg. Onbenutte kansen tegen Athletic in Bilbao. Een rode kaart vroeg in de wedstrijd tegen PSV. "Zulke fouten als tegen PSV mogen niet gebeuren. Daar kijken we heel kritisch naar. Als we die fouten eruit krijgen, functioneren we goed als team en zullen de resultaten komen. Echt, ik ben tevreden hoe we als team bij elkaar blijven."

'Spurs neemt veel risico'

Gezien de verhoudingen tussen de Engelse Premier League en de eredivisie, verwacht Martens dominant spel van Tottenham. Zijn ploeg moet het hoofd koel houden in de storm om iets uit te kunnen halen.

"Spurs wil met een hoge intensiteit spelen. Daar zijn ze gigantisch goed in. Wij moeten de cool bewaren om daar op de juiste manier onderuit te voetballen. Kort? Dan kan het kort. Als we een linie over moeten slaan, doen we dat. We zullen balvast genoeg moeten zijn om toe te kunnen slaan. Want de kansen liggen er wel tegen Spurs. Zij nemen veel risico's. Als we iets willen, zullen we top moeten zijn."

