ANP Justin Bijlow

NOS Voetbal • vandaag, 15:06 Bijlow keept namens Feyenoord tegen AZ, Wellenreuther gepasseerd

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft een dag voor de wedstrijd tegen AZ aangekondigd dat keeper Justin Bijlow zaterdagavond in de basis staat.

De doelman was zijn vertrouwde plek tussen de palen onder de nieuwe trainer kwijtgeraakt aan Timon Wellenreuther, maar krijgt een nieuwe kans om zich te bewijzen. "We hebben vertrouwen in hem. Hij is een goede doelman."

"Het was geen makkelijke beslissing, die ook niet gemaakt is op basis van één wedstrijd. Justin trainde hard en Timon was een paar keer ongelukkig in wedstrijden. We kwamen tot de conclusie dat dit het juiste moment was voor de wissel."

Fouten Wellenreuther

Wellenreuther maakte in het eerste deel van het seizoen niet altijd een even stabiele indruk onder de lat bij Feyenoord, met twee grote fouten tegen Ajax (0-2) als laatste dieptepunt.

Pro Shots Wellenreuther zit er verslagen bij na de 0-2 van Ajax

Dat betekent echter niet dat Bijlow vanaf nu de vaste nummer één is onder de lat bij Feyenoord. "We blijven evalueren en Timon is nog altijd een hartstikke goede keeper."

Blessures

Waar Priske op doel nog de keuze heeft tussen verschillende spelers, raakt de selectie op andere posities wat uitgedund. De club uit Rotterdam kampt bijvoorbeeld met een spitsenprobleem. Santiago Gimenez is nog altijd geblesseerd en tegen Ajax viel ook Ayase Ueda uit.

ANP Ueda verlaat geblesseerd het veld tegen Ajax

"Wat betreft Ueda, we weten nog niet hoe lang hij eruit ligt. Hij zal vandaag wat checks en scans ondergaan. Die zullen ons meer duidelijkheid geven." Julián Carranza was tegen Ajax de vervanger van de uitgevallen Ueda, die het duel met FC Utrecht ook al miste en toen eveneens door de (scorende) Argentijn werd vervangen.

Verder kan Priske nog altijd niet rekenen op Jeremy Lotomba ("waarschijnlijk terug voor de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg") en Calvin Stengs ("kan alweer goed meetrainen"). De wedstrijd tegen AZ begint zaterdagavond om 21.00 uur.