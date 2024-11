ANP Joey Veerman langer bij PSV

NOS Voetbal • vandaag, 11:38 Veerman blijft langer bij PSV na zomerse transfersof: 'Ben gelukkig in Eindhoven'

Joey Veerman blijft langer bij PSV. De middenvelder heeft een nieuw, verbeterd contract tot en met de zomer van 2028 getekend in Eindhoven. Dat terwijl de 25-jarige spelbepaler afgelopen zomer nog graag een transfer wilde maken naar het buitenland.

Veerman was vorig seizoen een van de belangrijke spelers bij de ploeg die uiteindelijk landskampioen werd. Met veel assists en doelpunten blonk de Volendammer met enige regelmaat uit. Hij had een contract tot medio 2026, maar maakte er geen geheim van dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

Het EK voetbal in Duitsland zou de middenvelder daarbij moeten helpen. Maar op dat eindtoernooi vielen de prestaties van Veerman tegen.

AFP Joey Veerman rond zijn wissel tegen Oostenrijk

In de wedstrijd tegen Oostenrijk werd hij door teleurstellende prestaties al voor de rust naar de kant gehaald door bondscoach Ronald Koeman. Een transfer beleef uit. "Ik had er wel iets meer van verwacht", liet Veerman na de transferzomer weten.

'We hopen nog lang van hem te kunnen genieten'

PSV is erg content met de contractverlening van Veerman. "Hij is erg belangrijk in het voetbal dat trainer Peter Bosz graag wil spelen. We hopen nog lang van hem te kunnen genieten", zegt directeur voetbalzaken, Earnest Stewart.

Met een nieuw contract is dat geen zekerheid in de voetbalwereld, maar clubs moeten nu wel wat dieper in de buidel tasten om de middenvelder over te kunnen nemen.

Veerman staat op dit moment met een blessure aan de kant in Eindhoven. Wanneer hij weer kan spelen, is nog niet duidelijk. "Ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn op het veld", laat hij zelf weten in een persbericht.