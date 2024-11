AFP Magnus Brunner, de kandidaat-commissaris voor Migratie

NOS Nieuws • vandaag, 12:10 Landbouw, natuur en migratie: de ambities van de nieuwe Eurocommissarissen Guus Boeren redacteur Europese Unie

In een drukke politieke week, waarbij Europa vooral naar de andere kant van de Atlantische Oceaan kijkt, zijn in Brussel alle ogen gericht op het Europees Parlement. Daar worden deze en volgende week alle kandidaat-Eurocommissarissen aan de tand gevoeld. Er kwamen al voor Nederland belangrijke Eurocommissarissen langs: die voor landbouw, milieu en migratie.

Het kabinet-Schoof heeft op die vlakken allerlei Europese ambities. Zo wil het onder andere een nieuwe uitzondering voor Nederland op het mestbeleid, het herinvoeren van grenscontroles en een betere terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor al deze wensen zal het kabinet zaken moeten doen met de nieuwe Europese Commissie.

Voor natuurbeleid wordt de Zweedse christendemocraat Jessika Roswall het aanspreekpunt. Zij moet in de nieuwe Europese Commissie toezien of de EU-landen aan de afgesproken milieueisen voldoen.

En daarbij zal het kabinet-Schoof te maken krijgen met een EU-commissaris die vast van plan is landen te houden aan het afgesproken beleid. Ze benadrukte dat ze de afspraken uit de Green Deal van de vorige Commissie zal handhaven: "Als advocaat ken ik de waarde van goede wetten die werken. En ik ken de waarde van de strikte naleving ervan."

Waterkwaliteit

Op dit moment is de Europese Commissie al een aantal zogenoemde 'inbreukprocedures' begonnen tegen Den Haag vanwege de slechte staat van de Nederlandse natuur. Zo lopen er procedures vanwege onvoldoende bescherming van zowel bruinvissen als weidevogels en rondom watervergunningen.

Die Europese regels rondom waterkwaliteit kunnen de Nederlandse overheid mogelijk nog meer problemen opleveren. In 2027 moet de kwaliteit van alle wateren in Europa goed zijn. Volgens wetenschappers is het vrijwel uitgesloten dat Nederland daar op tijd aan voldoet. Tijdens haar hoorzitting benadrukte Roswall dat haar belangrijkste middel om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren, het handhaven van de huidige regels is.

Ze maakte ook duidelijk dat ze een Europees verbod op het gebruik van PFAS in consumentenproducten wil invoeren. In 2023 kwam Nederland daarvoor al met een voorstel. De nieuwe Eurocommissaris wil daar nu dus mee aan de slag.

Toekomst van de landbouw Ook de toekomst van de Europese landbouw komt in de hoorzitting aan bod. Maandag is de Luxemburgse kandidaat Christophe Hansen aan de tand gevoeld door het parlement. Hij zal in de nieuwe Commissie verantwoordelijk worden voor landbouw en voedsel. Na de boerenprotesten is het zijn taak om het vertrouwen terug te winnen en de landbouwsector verder te verduurzamen. In zijn eerste honderd dagen komt hij daarvoor met een visie op landbouw en voedsel. Daarin komt te staan hoe Europese boeren op lange termijn duurzaam en concurrerend voedsel kunnen produceren. Ook wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de komende periode hervormd.

Terwijl Roswall zich in de milieucommissie van het parlement verdedigde, werd in een andere zaal de nieuwe Eurocommissaris voor Migratie ondervraagd. De Oostenrijker Magnus Brunner benadrukte het belang van het uitvoeren van het recent gesloten Europese migratiepact.

De invoering en naleving van die nieuwe asielregels wil hij desnoods met een gang naar de Europese rechter afdwingen. In een brief aan Brussel heeft het kabinet al aangegeven dat Nederland ook wil dat de nieuwe migratieregels snel worden ingevoerd.

"Terugkeerhubs"

Daarnaast wil Brunner aan de slag met een voorstel voor de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, onder meer via zogenoemde "terugkeerhubs" buiten de EU. Dat zijn plekken aan de buitengrenzen waar mensen die geen recht op verblijf hebben moeten wachten tot hun terugkeer is geregeld. Er is de laatste tijd in Europa veel aandacht voor. "We moeten openstaan voor dit soort nieuwe ideeën," zegt Brunner.

Wel benadrukte hij dat terugkeer via dit soort hubs "humaan zijn en juridisch houdbaar" moet zijn. De kandidaat-migratiecommissaris wil in gesprek met het Europees Parlement en de lidstaten om te kijken hoe terugkeerhubs kunnen werken en hoe de EU het concept kan inzetten.

Brunner heeft de hoorzitting overleefd, maar Roswall moet nog even wachten. Haar optreden was niet overtuigend en de Europarlementariërs besluiten pas later vandaag of ze door mag. Verder is het wachten op de andere Eurocommissarissen.

Daarna stemt het parlement nog over de volledige Europese Commissie, maar dat is na de hoorzittingen eigenlijk een formaliteit. De verwachting is dat, mits er geen vertragingen komen, de Commissie op 1 december echt kan beginnen.