Europese Commissie wil ontbossingswet een jaar uitstellen

In de wet is regelgeving vastgelegd voor importproducten die met ontbossing in verband worden gebracht, zoals hout, palmolie en koffie. De producenten moeten aantonen dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden voor het maken van hun product.

Het voorstel tot uitstel moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Die hadden in 2023 met de wet en de ingangsdatum ingestemd. Gelet op nieuwe geluiden uit de EU-landen en in het parlement zal het uitstel er waarschijnlijk komen.

Bijl aan de Green Deal

Europarlementariër Sander Smit van de BBB is blij met het uitstel. "Bedrijven verkeren al lange tijd in grote onzekerheid hoe zij aan de regels moeten voldoen, terwijl zware boetes op de loer liggen", zegt hij.

Volgens D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy gaat er ook een politiek signaal uit van het uitstel. "Ursula von der Leyen zet nu niet alleen in woord, maar ook in daad de bijl aan haar eigen Europese 'Green Deal'. Dit is een puur politiek besluit, om te laten zien dat ze bereid is groene maatregelen op te offeren", aldus Gerbrandy.