Nederland moet weidevogels beter beschermen, Brussel dreigt in te grijpen

In 2016 diende de Vogelbescherming een klacht in bij de Europese Commissie omdat de organisatie vond dat de overheid nalatig was in het beschermen van weidevogels. Die klacht vormt de basis voor de aangekondigde procedure van Brussel. De Vogelbescherming zegt in een reactie te hopen dat er nu actie ondernomen wordt, omdat Nederland de weidevogels "echt kan verliezen".