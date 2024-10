EPA Minister Faber tijdens een EU-bijeenkomst.

vandaag, 06:00 Kabinetsaanpak EU: asiel haalbaar, landbouw en financiën 'moeilijk tot onmogelijk'

Premier Schoof gaat morgen naar Brussel om daar de lange wensenlijst van het kabinet te bespreken. Asiel zal het belangrijkste thema zijn, maar ook op de onderwerpen landbouw en financiën hoopt het kabinet veel te halen. 'Met de vuist op tafel slaan', zoals BBB-leider Caroline van der Plas tijdens de verkiezingscampagne voorstelde, is niet de voorkeurstactiek van de nieuwe ministers.

Binnen het kabinet is een speciale overlegclub opgericht waarin wordt besproken wat de beste tactiek is om in Brussel zaken geregeld te krijgen: de Stuurgroep Tactiek en Timing Europese Inzet Hoofdlijnenakkoord. De belangrijkste thema's zijn migratie, landbouw en financiën. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert de groep. "We kijken wat tijdpaden zijn in Brussel en hoe we elkaar kunnen versterken", zegt Buitenlandminister Caspar Veldkamp tegen Nieuwsuur.

'Opt-out' migratiebeleid

De werkgroep was bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van de brief die Faber vorige maand naar Brussel stuurde om te vragen om een zogenoemde 'opt-out', een uitzonderingspositie, op het Europese migratiebeleid. In documenten van het ministerie van Asiel staat dat de groep met de volgende aanpak kwam: de brief moet een "politiek signaal" afgeven, het "Europees Asiel- en Migratiepact is essentieel, zolang Nederland geen opt-out heeft" en de aankondiging moest "een zachte landing" zijn.

Fabers collega's in Europa zijn niet enthousiast over het plan, bleek donderdag toen zij voor het eerst de raad van de Europese Asielministers bijwoonde. Andere landen willen juist meer samenwerken. Wel zijn de meeste landen het erover eens dat er een strenger migratiebeleid moet komen. Dat kan Faber dus helpen om toestemming te krijgen voor andere plannen.

Politiek duider Arjan Noorlander: "Op het thema asiel denkt het kabinet dat er een goede voedingsbodem is in Brussel om daar wat te bereiken. Men voelt dat er een andere wind waait door Europa en er geluisterd wordt naar strengere asielafspraken. Van die opt-out hoor je iedereen in Den Haag zeggen: dat is een dreigement dat we toch niet gaan waarmaken."

Europa-correspondent Kysia Hekster: "Bijna elk EU-land wil een strenger migratiebeleid en er zijn ook al strengere regels afgesproken die in 2026 gaan gelden. Maar de druk is zo hoog opgelopen dat Asielministers, onder wie Faber, nu al strengere regels willen."

Landbouw

Op het thema landbouw zal het kabinet het lastiger krijgen in Brussel. Nederland heeft in het verleden namelijk al uitzonderingen gekregen op Europese regels en de Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat dat afgelopen is.

Jean Rummenie, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, was eind september voor het eerst in Brussel om met zijn Europese collega's te praten. Dingen voor elkaar krijgen doe je "in algemene zin niet door er met de vuist in te gaan", zei de minister toen. Door op andere thema's juist naar landen toe te bewegen, hoopt hij zijn onderhandelingspositie te versterken: "Ik heb Nederland op twee dossiers een iets ander standpunt laten innemen, namelijk op bosmonitoring en het ansjovisdossier."

Politiek duider Arjan Noorlander: "Op landbouw wil het kabinet van alles geregeld hebben, maar daarvan hebben ze in de werkgroep ook tegen elkaar gezegd dat dat moeilijk gaat worden. Ze zeggen: we gaan het proberen. We zijn in ieder geval vriendelijk tegen de anderen."

Europa-correspondent Kysia Hekster: "Hier hoor je eigenlijk vanaf het begin al woorden als 'uitgesloten', 'onmogelijk' of zelfs een 'sprookje' als het gaat om een uitzondering voor Nederland, bijvoorbeeld op het mestbeleid. Daar heeft eigenlijk niemand hier fiducie in."

Financiën

Ook Minister van Financiën Eelco Heinen heeft een stevige opdracht meegekregen van het kabinet. Van de 10 miljard euro die Nederland nu jaarlijks afdraagt aan de EU, moet 1,6 miljard af. De EU wil juist meer geld van de lidstaten. "Nederland staat natuurlijk bekend als een zuinig land", zegt Heinen. "In die traditie opereer ik ook."

De minister zegt dat hij "constructief in de discussie zit" met zijn Europese collega's. "Het is belangrijk dat we er in Europa ook uit komen. Ik hecht zeer aan Europese samenwerking."

Politiek duider Arjan Noorlander: "De discussie over de centen wordt pas volgend jaar gevoerd. In Den Haag hoor je dan ook: laten we eerst afwachten hoe we er dan voor staan. En als het in Europa niet lukt, bezuinigen we dat bedrag maar ergens anders."

Europacorrespondent Kysia Hekster: "Nederland heeft al een korting op het afdragen van geld aan de EU-begroting en ze zouden dus nog minder willen betalen. Dan moet je echt van goede huize komen, zeker omdat het hier juist gaat om éxtra geld afdragen aan de EU. Dus ook daarbij is het goed om de verwachtingen bij te stellen."