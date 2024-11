Ruim 4 miljoen euro schade aan UvA-gebouwen door protesten in voorjaar

Bij de pro-Palestina-demonstraties op de Universiteit van Amsterdam dit voorjaar is voor ruim 4 miljoen euro aan schade veroorzaakt. In mei en juni bezetten demonstranten verschillende locaties van de UvA. Dat liep uit op vernielingen en bekladdingen. De universiteit wil de schade verhalen op de daders.

Er waren bezettingen op de Roeterseilandcampus, bij de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein. Demonstranten eisten dat de universiteit de banden met Israël verbrak. Het protest begon buiten met een tentenkamp, maar later bezetten zij de gebouwen en wierpen barricades op.

Toen de politie en ME een einde wilde maken aan een protest op de Roeterseilandcampus werd een shovel ingezet . De demonstranten bekogelden de politie en spoten brandblussers leeg. Die nacht werden 140 mensen opgepakt. Een week later ging het opnieuw mis. Hierbij werd veel schade aangericht.

Vertraging aan bouw bibliotheek

De UvA heeft op zijn website uitgelegd hoe het miljoenenbedrag is berekend. De grootste kostenpost is de vertraging die de bouw van de universiteitsbibliotheek opliep. Het gaat in totaal om 2,8 miljoen euro.