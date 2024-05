ANP De ME verdrijft demonstranten voor de ingang van de UvA

NOS Nieuws • vandaag, 18:16 ME-optreden UvA houdt actievoerders niet tegen: 'Door tot aan eisen is voldaan'

Ondanks het besluit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) om niet meer direct met de actievoerders in gesprek te gaan, blijven studenten en universiteitsmedewerkers protestacties organiseren. Dat zegt een van de actieclubs, Amsterdam Encampment, tegen de NOS.

Het besluit van de UvA volgt op nieuwe ongeregeldheden bij de universiteit gisteren. Hierbij bleef het ABC-gebouw van de UvA niet gespaard. Een groep actievoerders trok na een vreedzame walk-out het pand binnen en wierp hier barricades op. De UvA deed aangifte van huisvredebreuk en vernieling, waarna de Mobiele Eenheid de actie beëindigde.

Amsterdam Encampment is "heel boos" over het politieoptreden van gisteren en vorige week. "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de escalatie", zegt student en actievoerder Sara Abbasi. "Het college van bestuur kiest ervoor om geweld te gebruiken tegen studenten en medewerkers."

De organisatie vraagt naar eigen zeggen al maanden aan de universiteit om de banden te verbreken met Israëlische universiteiten en instellingen die naar hun zeggen de oorlog in Gaza steunen. "Het had niet zo ver hoeven komen als de universiteit naar ons had geluisterd."

Het optreden van de Mobiele Eenheid gisteren bij de demonstratie in Amsterdam:

0:44 ME grijpt in bij protest Universiteit van Amsterdam

Ook Irene van Oorschot, lid van Scholars for Palestine - een netwerk van wetenschappers die de protesten steunen - was gisteren bij de demonstratie op de UvA. Ze noemt het "afgrijselijk" dat het protest door de ME is opgebroken. "Ik vind het van een ongekende arrogantie en van ongekende angst voor je eigen gemeenschap dat je opnieuw de politie belt en ME'ers laat inzetten tegen de studenten."

Bij het ingrijpen door de ME hebben veel actievoerders blauwe plekken opgelopen, zegt ook Abbasi. "Maar we gaan door tot er aan onze eisen is voldaan."

Muren en ramen beklad

Bij de studentenprotesten op de UvA werd vorige week voor zo'n anderhalf miljoen euro aan schade aangericht. Ook gisteren werden weer vernielingen aangericht. Op videobeelden is te zien dat in zwart geklede personen beeldschermen kapotslaan, en dat muren en ramen zijn beklad. Abbasi zegt dit te betreuren, "maar het had niet tot dit punt hoeven komen".

De personen die de beeldschermen kapotslaan zijn geen studenten, denkt Van Oorschot. "Ik heb het idee dat het relschoppers zijn met een politieke agenda, die deze vreedzame demonstratie in een kwaad daglicht proberen te stellen."

Amsterdam Encampment weet niet wie deze personen zijn, en of ze behoren tot de organisatie, zegt Abassi. "We zijn een grote beweging." Bovendien vindt ze het niet zo belangrijk. "Spullen zijn te vervangen. De levens in Gaza niet."

Vernielingen in het UVA-gebouw:

0:28 Medewerker UvA filmt vernielingen in ABC-gebouw

Amsterdam Encampment vindt de eis om de banden te verbreken met Israëlische universiteiten en instellingen die de oorlog steunen niet onredelijk. "Universiteiten in Barcelona en Dublin hebben dit al gedaan, net de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten", zegt Abbasi.

'Echt studentenprotest'

Ook in Nijmegen zijn er studentenprotesten, maar daar is geen politie ingezet. Op een grasveld naast een universiteitsgebouw zetten actievoerders gisteren hun tenten op. De universiteit vroeg ze gisteravond om te vertrekken, maar daaraan gaven ze geen gehoor. "Er is alleen een wijkagent langs geweest, die zegt dat we voorlopig mogen blijven zitten", zegt Ties, woordvoerder van Nijmegen for Palestine. Hij wil alleen met zijn voornaam in het artikel vanwege de gevoeligheden rondom de protesten.

Een dag later staat het kampement er nog steeds. "We zijn heel blij met de sfeer, iedereen is strijdbaar", zegt Ties. "Studenten lopen in en uit, omdat ze moeten studeren of naar college gaan. Het is echt een studentenprotest."

Dat is een groot verschil met de situatie in Amsterdam. De ongeregeldheden in de hoofdstad zijn volgens Ties "vooral een reactie op de houding van de universiteit, die de boel heeft laten escaleren: meteen ME eropaf". Volgens hem was het eerste tentenkamp in Amsterdam, vorige week, ook vreedzaam. "Maar als de ME er vervolgens overheen walst, kan ik me voorstellen dat je een veiliger plek zoekt, en een gebouw gaat bezetten."

Net als in Amsterdam zijn de studenten in Nijmegen van plan te blijven zitten totdat hun eisen zijn ingewilligd. Ties: "We hebben vanochtend een overleg gehad met het College van Bestuur. We hebben nogmaals onze eisen gepresenteerd. Ze zeggen hierover in gesprek te zijn, dus we hopen binnenkort iets te horen."