Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na studentenprotesten

De pro-Palestina-demonstraties waren op de Roeterseilandcampus en bij de UvA-locaties Oudemanhuispoort en Binnengasthuisterrein. Het begon met een tentenkamp, zoals ook op verschillende universiteiten in de Verenigde Staten gebeurde. Later werden gebouwen bezet, barricades opgeworpen en vernielingen aangericht.

Schade verhalen

In het geschatte bedrag van anderhalf miljoen euro heeft de UvA de schade aan gemeente-eigendommen, bedrijven en particulieren niet meegenomen. De universiteit zegt nog niet te weten of ze de schade gaan verhalen op de actievoerders. "Op dit moment bekijken wij - in samenspraak met verschillende partijen - nader of en hoe die schade te verhalen is."