ANP Een demonstrant pakt eten aan bij een barricade bij de UvA

NOS Nieuws • vandaag, 18:13 Wie zijn de demonstranten bij de UvA en wat willen ze? 'Krachtig signaal afgeven'

Na twee dagen van demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam sluiten zich steeds meer organisaties en sympathisanten van buiten de universiteit aan. De organisatie achter het protest is blij met die steun, maar benadrukt dat het "primair en volledig" is georganiseerd door studenten en docenten.

Betogers gingen na de ontruiming van het tentenkamp maandagnacht op de Roeterseilandcampus van de UvA gistermiddag opnieuw de straat op. De demonstranten waren vooral studenten en docenten, maar nadat er een nieuw tentenkamp met barricades was verrezen bij de Oudemanhuispoort, een van de hoofdlocaties van de universiteit, sloten zich ook mensen aan van buiten de UvA. Ook op die locatie wordt inmiddels door de mobiele eenheid ontruimd.

Mogelijk kwamen de sympathisanten af op de protestactie na oproepen die via sociale media als Instagram worden gedeeld. De oproep via het account Amsterdam Encampment is gedeeld door andere organisaties, zoals de Palestijnse Gemeenschap in Nederland.

Nieuwsuur meldde gisteravond dat ook leden van actiegroep Extinction Rebellion deelnemen aan het protest en journalisten van verschillende media zagen hoe "doorgewinterde activisten" zich aansloten en de tot dan toe gammele barricades verstevigden.

Vanachter de barricades vertelt een actievoerder wat hem beweegt:

1:24 Universiteit van Amsterdam vanochtend nog gebarricadeerd

De organisatie achter de protesten bevestigt de steun van buiten de universiteit. "Dit protest is primair en volledig georganiseerd door studenten en docenten, en het richt zich ook op de universiteit", benadrukt student Carlos van Eck.

Hij is lid van het onderhandelingsteam van demonstrerende studenten en docenten. "Gezien de bedreigende situatie staan we wel toe dat iedereen steun kan betuigen, maar het gaat over de UvA. We voelen ons gesteund door die solidariteit."

Hij heeft geen zicht op hoeveel mensen van buiten de universiteit er nu bij de Oudemanhuispoort zijn. Voorzitter Elisa Weehuizen van de studentenvakbond LSVb heeft dat ook niet, maar weet wel dat er ook studenten uit andere steden bij zijn. "Er zijn mensen uit andere studentensteden die bijvoorbeeld eten en drinken komen brengen."

De LSVb steunt het protest, omdat het gaat om democratie op de universiteit. "Het zijn studenten die inspraak willen op dit onderwerp, maar ze voelen zich niet gehoord", zegt Weehuizen. "We vinden dat universiteiten meer moeten democratiseren en dit laat weer zien dat dat echt nodig is."

Een lid van het onderhandelingsteam van studenten en docenten over de protestactie:

0:46 'Wij willen dat de universiteit onze eisen inwilligt'

Secretaris Henk van den Bosch van de Amsterdamse studentenvakbond ASVA, die toekijkt bij wat zich afspeelt bij de Oudemanhuispoort, sluit zich daarbij aan. "Dit onderwerp speelt al heel lang. Studenten willen inspraak en dat steunen we."

Ook hij ziet dat mensen van buiten de universiteit zich onder de betogers mengen, maar hij denkt niet dat de organisatie de controle daardoor verliest. "Er zijn nu mensen binnen de barricade en ook mensen erbuiten die de actie steunen. Natuurlijk zien we dat veel anderen willen helpen. Het onderwerp leeft in de hele samenleving, niet alleen binnen de universiteiten. Maar mijn indruk is dat de organisatoren wel de regie hebben."

Onderhandelaar Van Eck benadrukt dat de demonstranten achter de barricades zelf ook het liefst snel een einde zien komen aan de situatie. "Natuurlijk willen wij dit ook niet. Maar we hebben zes maanden geprobeerd dit gesprek te starten en er is steeds afwijzend gereageerd vanuit het college van bestuur. Er dreigt genocide op meer dan een miljoen Palestijnen in Rafah, daarom is het zo belangrijk dat er nu een krachtig signaal komt."

De protesterende studenten en docenten bij de UvA hebben drie eisen op tafel gelegd bij het universiteitsbestuur. Die komen neer op volledige transparantie over de samenwerking met Israëlische organisaties en universiteiten, stoppen met investeren in die samenwerking en het verbreken van de banden met die organisaties.

Welke contacten heeft de UvA met Israël? De UvA heeft een lijst met internationale projecten gepubliceerd waaraan naast veel Europese universiteiten ook Israëlische universiteiten deelnemen. Het gaat bijvoorbeeld om door de EU gefinancierde projecten op het gebied van AI, zeer snel mobiel internet (6G), kwantumcomputers en onderzoek naar chemische stoffen die het terroristen moeilijker maken om zelf explosieven te maken. Er zit ook een studie bij die is gericht op het versterken van de mensenrechten wereldwijd. De financiering van al die projecten samen is bijna 2,5 miljoen euro, geld dat de universiteit van de EU krijgt voor deelname. Dat is minder dan 1 procent van de totale begroting van de UvA (970 miljoen euro).

De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy kijkt intussen van een afstandje toe bij een demonstratie in Utrecht. Het verbaast hem dat de studentenprotesten in de VS niet al eerder zijn overgeslagen naar Nederland.

"We zagen sinds oktober natuurlijk al wel demonstraties en protesten tegen de oorlog in Gaza, maar nog niet zo'n protest in Amsterdam, met barricades, met de bedoeling het functioneren van de universiteit te ontregelen. De universiteit wordt zo gedwongen te handelen: of door de eisen van de studenten in te willigen, of door ze eruit te jagen."

Dat laatste is in de VS de afgelopen weken veelvuldig gebeurd, maar er zijn wel verschillen, denkt Kennedy. "Daar duurde het vaak dagen voordat er werd opgetreden, maar die ontruiming verliep wel nog ruiger dan we tot nu tot hier zien."