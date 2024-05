Minister Dijkgraaf over protesten UvA: 'Bestook elkaar met argumenten'

Vanuit Den Haag wordt er door meerdere partijen met afkeer gekeken naar de uit de hand gelopen pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf onderstreept dat er geen plek is voor intimidatie, geweld of vernieling.

"Universiteiten moeten een veilige plek zijn voor iedereen", zegt Dijkgraaf. Hij benadrukt dat het juist de "grote kracht is van een universiteit dat je in discussie gaat en een debat hebt waar je elkaar bestookt met argumenten".

Dijkgraaf zegt in "nauw contact" te staan met de universiteitsbestuurders en hen te ondersteunen waar nodig: "Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de bestuurders om heldere lijnen aan te geven. Het is goed dat er kritiek is, kritiek op de wereld. Daar is de universiteit ook voor, maar dat moet wel volgens de academische regels."