ANP Demonstranten spuiten een brandblusser op de politie bij de UvA.

NOS Nieuws • vandaag, 22:46 UvA-demonstranten voor de rechter, Spaanse student krijgt maand cel

Zeven betogers stonden vandaag voor de rechter omdat zij twee weken geleden tijdens een pro-Palestijns protest op de Universiteit van Amsterdam geweld tegen de politie zouden hebben gebruikt. Niet alle zaken werden meteen afgerond.

Tot nu toe kwam tot één veroordeling: een 24-jarige Spaanse student kreeg een maand cel omdat hij agenten had getrapt en bedreigd. Volgens de rechter is bewezen dat hij zich met onnodig geweld tegen zijn arrestatie had verzet. "U heeft fors overschrijdend gedrag vertoond", zei de politierechter.

"Als ik je op straat zie, vermoord ik je. Ik snij je keel door", had hij in het Engels tegen de agenten gezegd. De in Nederland wonende Spanjaard bood op de zitting zijn excuses aan voor de bedreigingen. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier maanden cel geëist.

ANP Rechtbanktekening van betogers, met rechts de 24-jarige Spanjaard Samuel Mourra C.

Een andere demonstrant, een 25-jarige man uit Amsterdam, werd vrijgesproken. Het OM had drie maanden cel tegen hem geëist omdat hij stenen naar de politie zou hebben gegooid. Volgens de officier van justitie hebben twee agenten de student stenen zien gooien naar ME'ers en hun shovel.

De demonstrant ontkende dat. Volgens zijn advocaat had hij de intentie om deel te nemen aan een vreedzame demonstratie. De rechter sprak de man uiteindelijk vrij vanwege gebrek aan bewijs.

Anoniem

Eerder op de dag verscheen nog een derde demonstrant voor de politierechter. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen en het spuiten met verf naar de politie. Zelf ontkende hij dat.

"Ik was vreedzaam aan het demonstreren tegen de verbintenis van de universiteit met verschillende universiteiten in Israël in de context van de oorlog in Gaza", vertelde de student in het Engels. "Ik kon ze niet verstaan en was bang", zei hij over de waarschuwingen van de politie. "We hadden in de media gezien dat bij een demonstratie eerder die week demonstranten gewond waren geraakt."

De man weigerde echter om te zeggen wie hij was, waardoor zijn zaak niet verder kon worden afgemaakt. Hij werd door de rechter terug naar zijn cel gestuurd. Volgens de rechter bestaat door zijn anonimiteit de kans dat hij op de vlucht slaat als hij op vrije voeten komt.

Tijdgebrek

De rechtszaken van vier anderen werden uitgesteld, de meesten vanwege tijdgebrek. Volgens de rechter bleken de zaken toch te ingewikkeld om dezelfde dag nog te behandelen.

Van één demonstrant werd de zaak uitgesteld omdat ook de identiteit van deze verdachte niet bekend is. De vrouw in kwestie was op vakantie en kon niet bij de zitting aanwezig zijn. De rechter stelde dat ze het recht heeft bij de zitting te zijn.