NOS Nieuws • vandaag, 11:22 • Aangepast vandaag, 11:36 UvA morgen weer open voor onderwijs, universiteit overwoog lange sluiting

De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. Dat zegt een woordvoerder van de UvA tegen de NOS. De universiteit is nu twee dagen gesloten, vanwege de pro-Palestijnse demonstraties bij de universiteit. Vorige week sloot de universiteit ook al voor vier dagen de deuren, maar daar zat ook het weekend bij inbegrepen.

"We gaan morgen weer open. We hebben een lange sluiting weldegelijk overwogen maar het belang van het onderwijs en onderzoek dat doorgaat, gaat voor", zegt een woordvoerder.

Op de vraag of de universiteit niet bang is voor nieuwe demonstraties, zegt de woordvoerder: "We vinden het risico aanvaardbaar, anders zouden we dit niet doen. Heel veel studenten hebben binnenkort tentamenweek, de impact zou enorm zijn als we nu sluiten."

Het college van bestuur van de UvA doet een beroep op medewerkers en studenten om de rust te bewaren.

"We blijven in gesprek binnen de universiteit, maar staan vernielingen, intimidatie en bezettingen niet toe", aldus de woordvoerder van de UvA. Het college van bestuur heeft verder geen aanwijzingen dat de veiligheid van het college zelf in het geding is.

Walk-out

Afgelopen maandag rond 11.00 uur werd met een vreedzame werkonderbreking in het gebouw van de UvA op het Roeterseiland geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza en het opbreken van studentenprotesten vorige week.

Toen deze zogenoemde "walk-out" was afgelopen bleef een deel van de betogers achter. Volgens de universiteit voegden zich nieuwe mensen bij de groep, onder wie in het zwart geklede en gemaskerde personen. Die groep drong het gebouw binnen en richtte flinke schade aan, waarna er aangifte werd gedaan.

De mobiele eenheid greep uiteindelijk in:

0:44 ME grijpt in bij protest Universiteit van Amsterdam

Vorige week woensdag waren de protesten in Amsterdam ook al hevig. Het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad werd door demonstranten bezet. De politie gebruikte shovels om een eind te maken aan barricades die waren gemaakt met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen. Betogers belaagden de politie door brandblussers leeg te spuiten en met voorwerpen te gooien. ME'ers deelden klappen uit aan demonstranten.

Aangifte

De ontruiming ging van start nadat de UvA aangifte had gedaan, onder meer omdat er in de gebouwen vernielingen waren aangericht.

Een deel van de betogers bij het UvA-gebouw verplaatste zich toen naar het Rokin. De honderden betogers werden even daarna verjaagd in de richting van het Muntplein. Later trokken de demonstranten naar het Rembrandtplein, waar tegen 23.00 uur de groep langzaam uitdunde. De politie meldde dat er die avond 32 mensen waren aangehouden voor openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing.

Gisteren kondigde de UvA aan niet meer in gesprek te gaan met de actievoerders. "Wij gaan ook niet meer om tafel zitten met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Dat hebben wij vorige week alleen gedaan in een uiterste poging om te de-escaleren.", zei bestuursvoorzitter Ten Dam in het NOS Radio 1 Journaal.

Studenten en medewerkers van de universiteit zeiden gisteravond door te gaan met het organiseren van protestacties. De organisatie Amsterdam Encampment vraagt naar eigen zeggen al maanden aan de universiteit om de banden te verbreken met Israëlische universiteiten en instellingen die in hun optiek de oorlog in Gaza steunen. "Het had niet zo ver hoeven komen als de universiteit naar ons had geluisterd."