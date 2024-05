ANP De ME valt het pand van de UvA binnen op de Roeterseilandcampus

NOS Nieuws • vandaag, 12:51 Universiteiten komen met richtlijnen voor protestacties op campus

De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland heeft een demonstratieprotocol opgesteld met richtlijnen voor betogers rondom protestacties.

De universiteiten benadrukken dat demonstreren een goed recht is en dat het ook is toegestaan op de campus. Volgens hen is de inzet altijd om een protest vreedzaam te laten verlopen door in gesprek te blijven met betogende medewerkers en studenten. Maar universiteitsbestuurders gaan niet onderhandelen met personen die gezichtsbedekkende kleding dragen, zo staat in de richtlijn. Dat gebeurde vorige week wel op de Universiteit van Amsterdam, volgens het college van bestuur in een uiterste poging om de rust terug te brengen.

Ook kan deelnemers van protesten gevraagd worden om hun studentenkaart of identiteitsbewijs te tonen. Daarnaast wordt het de betogers verboden om op de campus te overnachten. Ook in tenten is dat niet toegestaan. Het bezetten van gebouwen wordt niet gezien als een protest, en is ook niet toegestaan.

In verbinding blijven

De universiteiten roepen de academische gemeenschap op om verbinding te blijven zoeken. Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland, zegt dat dat juist nu hard nodig is. "Wij kunnen als universiteiten het voorbeeld geven door met het hoofd en met het hart de dialoog te voeren over dit conflict."

De afgelopen week zijn er op meerdere universiteiten protestacties van studenten en medewerkers geweest. De betogers eisen dat de universiteiten banden met Israëlische instellingen verbreken en protesteren tegen de oorlog in Gaza. Ook zijn ze tegen het politieoptreden bij eerdere protesten.

Bij de Universiteit van Amsterdam is meerdere keren de ME ingezet. Ook in Utrecht kwam de politie in actie.