NOS Voetbal • vandaag, 08:45 Salzburg-coach Lijnders neemt in De Kuip geen voorbeeld aan Ajax: 'Staat ver weg van ons'

Coach Pepijn Lijnders wacht met Red Bull Salzburg, vanavond tegenstander van Feyenoord in Rotterdam, op de eerste punten in de Champions League.

Ook in de Oostenrijkse competitie gaat het cijfermatig niet denderend, met de vierde plaats achter Sturm Graz, Rapid Wien en Austria Wien. De laatste twee wedstrijden tegen Grazer AK en RZ Pellets WAC eindigden in 0-0.

"Scorebordjournalistiek...", reageert Lijnders in de geest van Co Adriaanse. "Het was al een enorm succes hier in de groepsfase te komen. In de competitie hebben we twee wedstrijden minder gespeeld, dus dat is geen eerlijk beeld. De start van het seizoen was ongelooflijk goed. Daarna kregen we blessures."

'Uitdaging in de Champions League'

RB Salzburg bereikte via onder meer FC Twente het hooftoernooi van de Champions League, waarin de Oostenrijkers tot nu toe verloren van Sparta Praag (3-0), Stade Brestois (0-4) en Dinamo Zagreb (0-2).

Feyenoord-RB Salzburg bij de NOS De aftrap van de wedstrijd Feyenoord-Red Bull Salzburg in de vierde speelronde van de Champions League is woensdag om 21.00 uur. Het duel is via een rechtstreeks verslag op NPO Radio 1 te volgen en via een liveblog op NOS.nl of in de NOS-app.

"Het is een uitdaging in de Champions League", erkent Lijnders. "We hebben we een erg jonge ploeg, hebben een nieuwe speelstijl en we willen het ook goed doen in de competitie. Op het moment dat er blessures kwamen, kregen we een paar klappen. Dat is wel te verklaren met jonge spelers. We leren, worden sterker en groeien naar elkaar toe,"

Lange lijst afwezigen

Ook vanavond tegen Feyenoord wordt Red Bull Salzburg gehinderd door een lange lijst afwezigen. Amar Dedic, Fernando, Takumi Kawamura, Bryan Oko en Moussa Yeo zijn geblesseerd, Stefan Bajcetic en Mads Bidstrup ziek en doelman Alexander Schlager is geschorst.

Bovendien staat achter het meespelen van Lucas Gourna-Douath, Maurits Kjaergaard en Petar Ratkoveen een vraagteken. Ondanks al die afwezigen houdt Lijnders vast aan de aanvallende speelwijze waar de Oostenrijkse club al jaren om bekend staat.

ANP Pepijn Lijnders (tweede van links) dolt dinsdagavond op het veld van De Kuip voor de persconferentie

"We houden vast aan ons idee", zegt de voormalige assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. "Ons idee zal altijd zijn om de bal te hebben en de tegenstander af te jagen. Dat heeft ons succes gegeven. Het zal heel apart zijn voor een team van Salzburg om achteruit te gaan."

Naar de Nederlandse Klassieker van vorige week had Lijnders gekeken, toen Ajax Feyenoord met 2-0 versloeg in De Kuip. Toch is de strijdwijze van Ajax niks voor Salzburg, vindt Lijnders: "Ze speelden man op man. Dat staat heel ver weg van ons. Dan zou het helemaal misgaan. We proberen Feyenoord op onze eigen manier te bestrijden."