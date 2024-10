Getty Marco Bizot juicht na afloop

Uitblinker Bizot helpt Brest aan koppositie Champions League en brengt Lijnders verder in problemen

Stade Brest is na twee wedstrijden, in ieder geval voor een paar uur, de koploper in de Champions League. In Salzburg werd tegen RB met 0-4 gewonnen. Daardoor staat Pepijn Lijnders met zijn Salzburg nog op nul punten na twee wedstrijden.

Marco Bizot, de doelman van de nummer dertien uit de Franse Ligue 1, verrichte een aantal belangrijke reddingen toen het nog 0-1 stond. Bizot, die sinds maart niet meer bij Oranje zat en zelf bedankte voor het EK, hield zijn doel schoon. In de andere vroege wedstrijd van de avond speelden VfB Stuttgart en Sparta Praag met 1-1 gelijk.

Het was Salzburg dat na tien minuten de voorsprong pakte. Door geklungel achterin rolde de bal via de rug van Samson Baidoo achter de Nederlandse doelman Bizot. Toen het juichen erop zat werd scheidsrechter Anthony Taylor naar de kant geroepen door de VAR: er stond een aanvaller van de Oostenrijkse ploeg buitenspel toen de bal op de rug van Baidoo kwam en dus ging er alsnog een streep door de treffer.

Ook in de minuten daarna was Salzburg de betere, maar het was Brest dat scoorde. De sterke Ludovic Ajorque won op fysieke kracht een duel rond de middenlijn en gaf de bal met buitenkant voet in de diepte. Daar pikte de Senegalees Abdallah Sima de bal op en schoot die beheerst langs oud-Heracles-doelman Janis Blaswich: 0-1.

Bizot belangrijk

Bizot verrichte een aantal belangrijke reddingen in zowel de eerste als de tweede helft en zorgde er zo voor dat Brest zonder tegendoelpunt bleef. Toen Brest in de 66e minuut vervolgens ook nog eens de 0-2 binnen schoot was de overwinning al bijna zo goed als veiliggesteld. De treffer kwam op naam van Mahdi Camara, die hard en zuiver in de hoek schoot.

AFP Bizot was met enkele reddingen belangrijk voor Stade Brest

Toen Sima vier minuten later ook nog de 0-3 scoorde uit een rebound was het wel gedaan met de moraal van Salzburg. Mama Baldé, die sterk inviel, bediende een kwartier voor tijd Mathias Pereira Lage en die maakte het kwartet compleet: 0-4.

Stuttgart blijft steken op 1-1

Stuttgart ging in eerste wedstrijd ongelukkig onderuit tegen Real Madrid, Sparta Praag won juist van Salzburg. Nu waren beide ploegen na negentig minuten in evenwicht.

Stuttgart had een vliegende start in eigen huis. De jonge Fransman Enzo Millot kopte een afgemeten voorzet van Maximilian Mittelstädt beheerst tegen de touwen en zo stond het na zeven minuten al 1-0.

Reuters Enzo Millot scoorde voor Stuttgart, maar zal ongetwijfeld balen van het resultaat

Daarna waren de Duitsers de betere ploeg, maar toch kwamen de Tsjechen op 1-1. De Fin Kaan Kairinen krulde na ruim een halfuur spelen een vrije trap op zeer fraaie wijze in de kruising. Doelman Alexander Nübel kreeg nog wel zijn vingers tegen de bal, maar dat was niet voldoende om de bal te stoppen.

In de tweede helft voerde Stuttgart de druk verder op, maar Peter Vindahl, oud-doelman van AZ en nu van Sparta Praag, hield goed stand.