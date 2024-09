Reuters Robert Lewandowski en Hansi Flick balen na het verlies tegen Monaco

NOS Voetbal • vandaag, 20:41 Barcelona verliest na vroege rode kaart in Monaco, Kökçü scoort voor winnend Benfica

Een valse start voor FC Barcelona in de Champions League. De ploeg van Hansi Flick verloor met 2-1 van AS Monaco, dat over de hele wedstrijd een betere indruk maakte.

Benfica en Stade Brest wisten hun wedstrijden wel winnend af te sluiten. De Portugese club won onder andere door een goal van Orkun Kökçü met 1-2 van Rode Ster, terwijl Brest met 2-1 van Sturm Graz won.

Vroege rode kaart Barcelona

Barcelona had het vanaf het eerste fluitsignaal in het ministaatje lastig met het hoge tempo van de Monegasken. Oud-Liverpoolspeler Takumi Minamino was zeer behendig in de kleine ruimte en zorgde voor veel gevaarlijke momenten.

Bij één van die momenten ging Éric Garcia, als controlerende middenvelder opgesteld, in de fout. Keeper Marc-André ter Stegen speelde hem risicovol aan, waarna Garcia zich liet aftroeven door Minamino. De Japanner veroverde de bal en was op weg naar de goal, tot Garcia hem naar de grond trok.

Scheidsrechter Allard Lindhout aarzelde geen moment en gaf Garcia een directe rode kaart. Barcelona moest na tien minuten al verder met tien man. Nog geen zes minuten later benutte Monaco het overwicht. Maghnes Akliouche scoorde een indrukwekkend doelpunt na een fraaie soloactie: 1-0 voor de thuisploeg.

Lamine Yamal neemt Barça op sleeptouw

Maar met Lamine Yamal als tegenstander kun je nooit verzwakken als ploeg. Heel even gunde Monaco-linksback Vanderson de tiener wat ruimte, die daar direct gebruik van maakte. Eén kapbeweging naar binnen, gevolgd door een strak schot in de korte hoek en de 1-1 was alweer een feit.

De zeventienjarige Lamine Yamal was daarmee de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Eén Barcelona-talent was nóg jonger: in 2019 scoorde de toen eveneens zeventienjarige Ansu Fati tegen Inter Milaan.

Reuters Lamine Yamal viert na het scoren van de 1-1

Monaco bleef echter druk uitoefenen op de blaugrana. Lange tijd bleef het gelijk, maar in de 71ste minuut scoorde de 18-jarige George Ilenikhena de 2-1 voor Monaco. Dat werd ook de eindstand.

Prachtgoal Kökçü voor Benfica

Benfica heeft op haar beurt de eerste wedstrijd in de Champions League wél gewonnen. De Portugese club was de favoriet in Belgrado en maakte die status waar door met 1-2 van Rode Ster te winnen.

Al vroeg in de wedstrijd nam Benfica de touwtjes in handen. Het elftal, met onder anderen Kökçü (ex-Feyenoord) en Vangelis Pavlidis (ex-AZ) in de basis domineerde het eerste half uur, met dan ook een vroege 0-1 via Kerem Aktürkoğlu.

Na een half uur kreeg Kökçü een vrije trap mee, die hij zelf graag wilde nemen. Naast hem stond Di Mariá, maar de 23-jarige geboren Haarlemmer eiste de bal op, hield zijn hoofd koel en krulde de bal knap in de rechterhoek. De prachtige 0-2 gooide de wedstrijd lang op slot. Benfica controleerde en Rode Ster kwam niet door de verdediging heen.

Sla de carrousel over Reuters Kökçü scoort uit een prachtige vrije trap

Reuters Orkun Kökçü (links) na zijn goal tegen Rode Ster

Tot de 86ste minuut. Daar braken de Serviërs tóch door de Portugese verdediging heen, waarna Felicio Milson verrassend nog de 1-2 scoorde. Ondanks een spannend slot, bleef het daarbij.

Feyenoord speelt later in de Champions League uit tegen Benfica, op 23 oktober. PSV speelt op haar beurt op 21 januari in de zevende speelronde uit tegen Rode Ster.

Duel der Nederlandse keepers in Frankrijk

Een maand eerder, op 10 december, speelt PSV uit tegen Stade Brest, dat vandaag debuteerde in de Champions League. Brest speelde 'thuis' (het eigen stadion was afgekeurd door UEFA, waardoor de wedstrijden 110 kilometer verder worden gespeeld in het stadion van EA Guingamp) tegen Sturm Graz.

Beide ploegen hadden een Nederlandse keeper opgesteld. De Fransen speelden met Marco Bizot tussen de palen, de Oostenrijkers met Kjell Scherpen.

De twee doelmannen konden allebei hun doel niet schoonhouden. Brest kwam al vroeg op voorsprong, waarna Graz gelijk maakte via een eigen doelpunt van Edimilson Fernandes. De Fransen wisten zich te herpakken en wonnen, net als Monaco en Benfica, met 2-1.